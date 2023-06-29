Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi Yaz Tatilinde de Çocuklara Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nin kapıları yaz tatilinde de çocuklar için açık olacak.

Konak Belediyesi'nin Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde hizmet veren Sancar Maruflu Bilim Merkezi, yaz tatilinde de çocukların gözdesi olmaya devam ediyor. Bir yılı aşkın süredir çocukları bilimle buluşturan merkez, ziyaretçilerini, içinde yer alan dev planetaryum ile uzayda keşfe çıkarıyor, birbirinden ilginç bilimsel deneylerle çocukların ufkunu genişleterek dünyayı algılamalarına fırsat veriyor. Eğitim öğretim yılı içinde İzmir'den ve çevre illerden öğrenci gruplarını konuk eden merkez, yaz tatilinde de çocukların uğrak adresi olmaya devam edecek.

GERÇEK GİBİ

Merkezdeki en ilgi çeken alanlardan birini kubbe bir tavana balık gözü projeksiyon ile yansıtılan görüntü ile gerçeklik hissini artıran, böylece görüntünün içindeymiş hissi oluşturan planetaryum oluşturuyor. Çocuklar planetaryumda gezegenler, gök cisimleri ve galaksileri gerçekmiş gibi gözlemleyebiliyor, uzay fiziği hakkında bilgi ediniyor. Gösterim sonrasındaki soru-cevap bölümünde çocuklar yerçekimi kanunları, kara delikler, genel görelilik, zaman, ışık, karanlık madde ile ilgili sorularına yanıt buluyor.

DENEYLERLE KEŞFEDİYORLAR

Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde çocuklar için hazırlanan program dahilinde ziyaretçiler, on altı farklı deney istasyonunda bilimsel deneyler yapıyor. Bu esnada deneyin nedeni ve amacı, hangi bilimsel gerçekleri doğruladığı, hangi keşiflere yol açtığı, bu keşifleri hangi bilim insanlarının yaptığını ve hayat hikayelerini öğreniyor. Merkezdeki deney istasyonları elektrik, elektronik, manyetizma, optik, basınç, yenilenebilir enerji, hava yoluyla enerji aktarımı, doğanın fizik kanunları ve yer çekimi ile ilgili deney aletlerini kapsıyor. Bu kapsamda merkezde bulunan Tesla bobini, plazma küresi, Magdeburg küreleri, Van de Graff jenaratörü, mikroskop, küp yanılgısı, Bernoulli üfleyicisi, Güneş enerji evi, Radyometre, elektroskop, dinamo, elektrik motoru, manyetik enerji kiti, Jiroskop, ses ve titreşim kiti gibi deney aletleriyle birlikte çocukların kendi yıldız sistemlerini, galaksi kümelerini, nötron yıldızları, süpernova patlamaları, nebula oluşturma, gezegen oluşturma, yaşanabilir gezen saptama, kara delik oluşturma ve hatta big bang simülasyonu yapmalarını sağlayan uzay simülasyon programı bulunuyor. Çocuklar deney aletlerini görevli rehber eşliğinde, güvenli bir şekilde kullanıyor.

ONLINE RANDEVU

Çocukların gökyüzü ve uzay hakkında meraklarını giderdiği, heyecanlı ve eğlenceli deneyler yaptığı Sancar Maruflu Bilim Merkezi, hafta içi salı, çarşamba, perşembe ve cuma; hafta sonu ise cumartesi günleri saat 09.00-17.00 arası hizmet veriyor. Seans saatleri hafta içi 10.00, 13.00, 14.00 ve 15.30; cumartesi günü ise 10.30, 13.00 ve 15.00'te başlıyor. Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ndeki etkinliklere katılım sağlamak için "https://smbm.konak.bel.tr/" resmi web sitesi üzerinden randevu oluşturuluyor.