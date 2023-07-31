Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural Son Yolculuğuna Uğurlandı

90 yaşında hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene üniversite mensupları ve ailesi katıldı.

90 yaşında hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural, üniversite düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural, 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybeden Prof. Dr. Ural için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda tören düzenlendi. Törenin ardından cenazesi Gölcük'e götürülen Prof. Dr. Atıf Ural, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulaşlı Mezarlığında toprağa verilecek. Düzenlenen törene KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, fakülte dekanları, akademisyenler, akademik ve idari personel, Ural Ailesi ve üniversite çalışanları katıldı.

"Emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız"

Törende konuşma yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Üniversitemizin Kurucu Rektörü Sayın Prof. Dr. Atıf Ural hocamızın bıraktığı emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Kendisi üniversitemizin bugünlere gelmesine vesile olan ender bir insandı. Kocaeli ve Kocaeli Üniversitesi önemli bir değerini kaybetmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm Kocaeli Üniversitesi mensuplarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ