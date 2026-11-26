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Sınav döneminde Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunularak moral verildi.

Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi, sınav döneminde Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri yalnız bırakmadı. Kızılay gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yoğun sınav temposunda öğrencilerin motivasyonuna katkı sunmak ve onlara moral vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere sıcak bir mola imkanı sağlandı.

Öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi yetkilileri, tüm öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek eğitim hayatlarında başarılarının daim olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı