Haberler

Ahi sandığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin imdadına yetişti

Ahi sandığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin imdadına yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de bir meslek lisesinde 2 yıl önce başlatılan Ahi Sandığı uygulaması kapsamında toplanan 477 bin TL, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldı. Uygulama, öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artırırken okulun tercih edilme oranına da olumlu katkı sağladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ahi Sandığı uygulaması kapsamında toplanan 2 yılda 477 bin TL öğrencilerin imdadına yetişti.

Kentteki bir meslek lisesinde 2 yıl önce hayata geçirilen Ahi Sandığı uygulaması kapsamında öğrenciler arasında yardımlaşma amacıyla toplanan 477 bin TL, ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesinde kullanıldı.

Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu, Ahilik kültüründen esinlenerek oluşturulan Ahi Sandığı'nın öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini söyledi. Vahapoğlu, "Ahi Sandığı'nı 2 yıl önce oluşturduk. Oluşturulan bu sistem öğrencilerin yardımlaşma duygularını ve birbirlerine destek olma anlayışını yükseltiyor. Geçen yıl 231 bin TL, bu yıl ise 246 bin TL para toplandı. Toplanan paralar öğrencilerimizin ihtiyaçları için harcandı" dedi. Uygulamanın okulun tercih edilme oranına da katkı sağladığını ifade eden Vahapoğlu, "Bu tür projeler okula olan ilgiyi de artırdı. Geçen yıl 9. sınıflar için 311 öğrenci kayıt yaptırdı. Bu yıl ise 123 mezun öğrenci veriyoruz" diye konuştu.

Ahi sandığı geleneği

Ahilik teşkilatında önemli bir yere sahip olan Ahi Sandığı, esnaf ve sanatkarlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulan yardımlaşma sistemi olarak biliniyor. Tarih boyunca ihtiyaç sahibi üyelerin desteklenmesi, meslek sahiplerinin zor zamanlarında dayanışmanın sürdürülmesi ve sosyal yardımların gerçekleştirilmesinde kullanılan Ahi Sandığı, günümüzde de farklı projelerle yaşatılmaya devam ediyor.

Okulda sürdürülen uygulama kapsamında toplanan bağışların öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda! Dudaklarından iki cümle döküldü

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız