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Kilis'te minik öğrencilere trafik eğitimi

Kilis'te minik öğrencilere trafik eğitimi
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Kilis Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı, hikaye kitabı ve Türk bayrağı hediye edildi.

Kilis Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencilerine trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitabı ile Türk bayrağı hediye edildi.

Kilis Valiliği tarafından 2 Şubat 2026 tarihinde hizmete açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen eğitimlerde, öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmeleri ve geleceğin bilinçli yayaları ile sürücüleri olarak yetişmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda Kilis Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, Trafik Jandarması Timleri tarafından Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde öğrencilere yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, araç içinde ve yaya olarak uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenli geçiş yöntemleri, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile genel trafik kuralları ve trafik levhaları hakkında bilgi aktarıldı.

Program sonunda öğrencilere boyama kitabı, hikaye kitabı ve Türk bayrağı hediye edildi.

Yetkililer, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybı ve yaralanmaların azaltılması amacıyla sürücülerin emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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