Sporun geleceğine yön verecek gençler diplomalarını aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile 11. dönem mezunlarını uğurladı. Düzenlenen törende öğrenciler diplomalarını alırken, akademik başarı gösteren isimler de ödüllendirildi.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşarken, aileleri de bu anlamlı günde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin dört yıllık yoğun ve özverili bir eğitim sürecini başarıyla tamamladığını belirterek, mezuniyetin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mezunların spor camiasında önemli görevler üstleneceğini ifade eden Solmaz, "Bugün diplomalarını alan gençlerimiz, gelecekte sporun yöneticileri, antrenörleri ve önemli aktörleri olarak hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda görev yapacaklardır. Sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve ülkemizin spor başarılarının artması sizlerin gayretleriyle mümkün olacaktır." dedi.

11. dönem mezunları yeni hayatlarına adım attı

Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu ise 2010 yılında kurulan fakültenin bu yıl 11. dönem mezunlarını verdiğini belirterek, mezuniyet töreninin öğrenciler, aileler ve akademisyenler için gurur günü olduğunu ifade etti.

Fakülteden mezun olan öğrencilerin spor yöneticiliği, antrenörlük, kamu kurumları, özel sektör ve akademide önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Kayışoğlu, mezunların başarılarının fakülte adına büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Üniversite yönetimi, akademik personel ve ailelere katkılarından dolayı teşekkür eden Kayışoğlu, "Siz değerli mezunlarımızı en iyi görevlerde görmekten gurur duyacağız. Bundan sonraki süreçte de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fakülte birincisinden duygusal konuşma

Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi birincisi ve Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Burak Temiz de yaptığı konuşmada elde ettiği başarının sadece kendisine ait olmadığını belirterek, bunun arkadaşlarının, akademisyenlerinin ve ailesinin ortak emeği olduğunu söyledi.

Eğitim hayatı boyunca kendilerine mesleki bilgiyle birlikte disiplin, sorumluluk ve etik değerler kazandıran akademisyenlere teşekkür eden Temiz, ailesine hitaben, "Bugün burada fakülte birincisi olarak durabiliyorsam bu sizin fedakarlıklarınız ve desteğiniz sayesindedir. Bu gurur en çok sizindir." dedi.

Törene Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda akademik başarı gösteren öğrenciler de ödüllendirildi. Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Burak Temiz fakülte birincisi olurken, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elçin Emir ikinci, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Ayşenur Yılmaz ise üçüncü olarak mezuniyet başarısı elde etti.

Mezuniyet töreni, diploma takdimi ve kep atma coşkusuyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı