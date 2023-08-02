KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık görevi devraldı

KARABÜK Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık, görevi Prof. Dr. Refik Polat'tan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Refik Polat'tan devraldı.

Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen devir teslim törenine senato üyeleri ve daire başkanları katıldı. Düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Refik Polat, 8.5 yıldır sürdürdüğü görevini yüz akıyla teslim ettiğini belirterek, "İki dönem görev yapıp çok büyük sorunlar yaşamamış birisi olarak teslim ediyorum. Bu şekilde olup da YÖK'te soruşturma geçirmeden tamamlayan nadir rektörlerden birisiyim. Bunu da sizlere borçluyum, ekibe borçluyum, arkamda sağlam bir ekip olmasına borçluyum. Aksi halde bunu tamamlayamazdım" dedi. Polat, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın, bir yıl önce Karabük Üniversitesine Kütahya'dan geldiğini ifade ederek onunla üniversitenin daha ileriye yol alacağını söyledi. Prof. Dr. Fatih Kırışık da Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye yüzyılında görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Devlette devamlılığın esas olduğuna dikkati çeken Kırışık, "Burhanettin hocamızla başlayan bu süreçte, hocamızın bayrağı ileri taşıyan büyük gayretlerine şahit olduk. Gerçekten Karabük Üniversitesinin önemli bir gelişme kaydettiğini gözlemliyoruz. İnşallah bayrağı bu noktadan alıp çok daha ileriye hep beraber taşıma gayreti içerisinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Üniversitede çok kıymetli çeşitli özelliklerimiz var. Bunlardan bir tanesi huzurlu çalışma ortamının varlığı. Bunu korumak ve akademik çalışma için elzem olan bu huzurlu çalışma ortamının devamını sağlamak bizim için son derece önemli bir değer. İkincisi akademisyeninden öğrencisine, yönetim birimlerinden idari ve destek personeline kadar herkes için açık iletişim içerisinde olmak gayretinde olacağız ve çözüm odaklı olarak işlerimizi, faaliyetlerimizi, programlarımızı, planlarımızı yürütme gayreti içerisinde bulunacağız. Yeni dönemimizde kalite, istikrar ve sürdürülebilirlik öncelikli ilkelerimiz olacak. Süreç içerisinde birbirimizi çok daha iyi tanıyacağız, planlı metotlu çalışma yöntemlerini uygulamak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Rektör Kırışık, Prof. Dr. Refik Polat'a Karabük Üniversitesi mensubu olmasına vesile olması dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından Polat, Rektör Kırışık'a çiçek takdiminde bulunarak görevi devretti.