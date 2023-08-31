KBÜ Rektörü Fatih Kırışık, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesini Ziyaret Etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'ni ziyaret ederek akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde incelemede bulundu.

Fatih Kırışık'a, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bedirhan Karakurluk, akademik ve idari personel eşlik etti. Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesine bağlı birimlerde yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu, fakülteye ait uygulama alanlarını, sınıfları ve atölyeleri gezdi.

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi bünyesindeki bölümlerin yöneticilerinden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik ve idari personele işlerinde kolaylıklar diledi. - KARABÜK