Haberler

KBÜ, kampüsünü 360 derece sanal turla tanıtıyor

KBÜ, kampüsünü 360 derece sanal turla tanıtıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi(KBÜ), tercih dönemindeki aday öğrencilerin kampüsü çevrim içi keşfedebilmesi için 360 derece görüntülerden oluşan Sanal Kampüs Turu uygulamasını erişime açtı.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), tercih dönemindeki aday öğrencilerin kampüsü çevrim içi keşfedebilmesi için 360 derece görüntülerden oluşan Sanal Kampüs Turu uygulamasını erişime açtı.

Sanal Kampüs Turu uygulamasıyla aday öğrenciler, üniversitenin eğitim, araştırma ve sosyal yaşam alanlarını dijital ortamda inceleyebilecek.

Karabük Üniversitesi, dijital tanıtım faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği Sanal Kampüs Turu uygulamasını aday öğrencilerin kullanımına sundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemine yönelik hazırlanan uygulama sayesinde kullanıcılar, Merkez Kampüs başta olmak üzere eğitim binaları, laboratuvarlar, sosyal yaşam alanları, spor tesisleri, kütüphane ve ortak kullanım alanlarını 360 derece görüntüler eşliğinde bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan gezebiliyor.

Uygulama, tercih sürecindeki aday öğrenciler ve ailelerinin kampüsü ziyaret etmeden üniversitenin akademik ve sosyal imkanları hakkında bilgi edinmesine imkan sağlarken, şehir dışındaki ve uluslararası aday öğrenciler için de kampüsü yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Karabük Üniversitesi, dijital teknolojileri eğitim ve tanıtım süreçlerinde etkin şekilde kullanarak aday öğrencilerin üniversiteye ilişkin doğru ve kapsamlı bilgiye kolayca ulaşmasını hedefliyor.

Sanal Kampüs Turu uygulamasına https://dev10.karabuk.edu.tr adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama

Dosyada yok yok! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
'7 oyuncu aldım kimse görmesin' deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı

"7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı

Bir ilimizde gündem bu heykel! İki parti olayı yargıya taşıdı
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
İbrahim Tatlıses'in gelini turnayı gözünden vurdu: 3 gündür rüyadayım

Tatlıses'in gelini turnayı gözünden vurdu: 3 gündür rüyadayım