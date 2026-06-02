KBÜ takımı Uluslararası İnsansız Kara Aracı Yarışmasında finalist oldu

Karabük Üniversitesi Evrenos İnsansız Kara Aracı Takımı, geliştirdiği otonom araçla ABD’de düzenlenen IGVC 2026 yarışmasında finale kalarak uluslararası başarı elde etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Evrenos İnsansız Kara Aracı ( İka ) Takımı, geliştirdiği otonom kara aracıyla dünyanın prestijli yarışmalarından Intelligent Ground Vehicle Competition (IGVC) 2026'da finale yükselerek uluslararası başarı elde etti.

Karabük Üniversitesi Evrenos İnsansız Kara Aracı ( İka ) Takımı, ABD'de düzenlenen IGVC 2026 Akıllı Kara Aracı Yarışması'nda finale kalarak Karabük Üniversitesi'ni ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Şayan Yusefi tarafından 2024 yılında kurulan ve Prof. Dr. Raif Bayır danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Evrenos İKA Takımı, geliştirdiği otonom kara aracıyla önemli bir başarıya imza attı.

Yapay zeka tabanlı sürüş sistemi, haritalandırma, engel algılama ve otonom hareket kabiliyetine sahip araç, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirildi. LiDAR teknolojisi, çevre tarama sensörleri ve kameralarla donatılan araç, farklı arazi şartlarında bağımsız hareket edebiliyor.

Daha önce TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda Türkiye beşincisi olan takım, elde ettiği deneyimi uluslararası arenaya taşıyarak IGVC 2026'da finale yükseldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yayımladığı mesajda öğrencileri tebrik ederek, "Uluslararası alanda üniversitemizi ve ülkemizi gururla temsil eden öğrencilerimize finalde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akademik danışmanlığını Prof. Dr. Raif Bayır'ın yaptığı takımın kaptanlığını Şayan Yusefi üstlenirken, ekipte Ulaş Kapucuoğlu, Emre Şermet, Orkun Furkan Aydilek, Feyzanur Güneş, İsmail Samurkaş, Fahrettin Kömürcü ve Ali Haydar Düzenli yer alıyor.

Evrenos İKA Takımı, IGVC 2026 final etabında başarılı sonuçlar elde ederek yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
