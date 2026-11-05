Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KBÜ'de idari işleyiş için Rektör Kırışık başkanlığında toplantı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ'de idari işleyiş için Rektör Kırışık başkanlığında toplantı yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) idari işleyiş ve birimler arası koordinasyon için Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda idari birimlerin iş süreçleri, kurumsal hizmetlerin etkinliği ve yeni dönem projeleri ele alındı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) idari işleyişin geliştirilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, idari birimlerin çalışmaları, kurumsal hizmetlerin etkinliği ve yeni dönem projeleri ele alındı.

KBÜ Senato Toplantı Odası'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile daire başkanları katıldı.

Toplantıda, idari birimlerin iş süreçleri, birimler arası iş birliği ve yeni dönemde planlanan faaliyetler değerlendirildi. Daire başkanlıklarının yürüttüğü rutin ve dönemsel çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, kurumsal hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik adımlar görüşüldü.

Üniversitenin gelişim hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projelerin de ele alındığı toplantıda, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantı, daire başkanlarının birim faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Hastaneye girdi, hayatı karardı! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi

Seçimin en büyük sürprizi: Yarışta bile değildi ama seçildi
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Korku salan 'Yaragar Canavarı' avlandı! Tam 300 kilo

Adını duyan bile ürküyordu! "Yaragar Canavarı" avlandı