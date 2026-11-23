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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademik personeline yönelik düzenlenen "Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı Eğitimi" tamamlandı.

Karabük Üniversitesinde iki fakültenin akademik personeline yönelik düzenlenen eğitimde, üretken yapay zeka araçlarının akademik araştırmalarda etik, güvenli ve etkili kullanımı ele alındı.

Prof. Dr. Hakan Kutucu, Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı, Öğr. Gör. Dr. Deniz Tanır, Öğr. Gör. Dr. Cumhur Torun, Öğr. Gör. Dr. Hacer Kübra Sevinç, Öğr. Gör. Fatih Halıcı ve Arş. Gör. Kadriye Öz tarafından verilen eğitimde, üretken yapay zeka teknolojilerinin akademik araştırma ve eğitim süreçlerinde kullanımı ele alındı.

Programda etkili istem (prompt) yazımı, fikir oluşturma ve yapay zeka araçlarından amaca uygun çıktılar elde etme yöntemleri uygulamalı örneklerle anlatıldı. Literatür taraması, bilimsel yayınların incelenmesi ve araştırma süreçlerinin planlanmasında kullanılabilecek araçlar hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, yapay zeka tarafından üretilen bilgilerin bilimsel kaynaklarla doğrulanması, kaynak güvenilirliğinin korunması ve akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımının beyan edilmesi gerektiği vurgulandı. Hatalı bilgi ve gerçekte bulunmayan kaynak üretimi gibi risklere karşı araştırmacıların eleştirel değerlendirme sorumluluğuna dikkati çekildi.

Bilgi güvenliği ve veri gizliliğinin de ele alındığı programda, yayımlanmamış akademik çalışmaların, araştırma verilerinin, kurumsal belgelerin ve kişisel bilgilerin üçüncü taraf yapay zeka sistemleriyle paylaşılmasında alınması gereken önlemler aktarıldı.

Eğitim, yapay zeka araçlarının akademik çalışmalara bilimsel güvenilirlik, etik sorumluluk ve veri güvenliği ilkeleri doğrultusunda entegre edilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı