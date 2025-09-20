Kayseri, Mesleki Eğitimde Türkiye Birincisi Oldu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Kayseri 2025 liselere kayıt oranlarına göre mesleki eğitimde Türkiye'nin zirvesine çıkarak birinci oldu. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretimden mezun olup 9'uncu sınıfa kayıt yaptıran 22 bin öğrencinin 12 bin 100'ü meslek liselerini ve mesleki eğitim merkezlerini tercih etti. Türkiye ortalaması yüzde 40,05 iken, Kayseri yüzde 55 oranı ile mesleki eğitimin en fazla tercih edildiği il oldu" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile mesleki eğitim şube ve meslek lisesi müdürleriyle bir araya geldi. Mesleki eğitimin önemine değinen Cıngı, "Son yıllarda Kayseri sanayisinin en fazla ihtiyacı olan teknik personeli yetiştiren mesleki eğitim okulları üzerine yaptığımız çalışmalar meyvelerini verdi ve şehrimiz ülke sathında büyük bir başarı yakalayarak Türkiye birincisi oldu. Kayseri 2025 liselere kayıt oranlarına göre mesleki eğitimde Türkiye'nin zirvesine çıkarak birinci oldu. Kayseri'de 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında, ortaöğretimden mezun olup 9'uncu sınıfa kayıt yaptıran 22 bin öğrencinin 12 bin 100'ü meslek liselerini ve mesleki eğitim merkezlerini tercih etti. Türkiye ortalaması yüzde 40,05 iken, Kayseri yüzde 55 oranını yakalayarak mesleki eğitimin en fazla tercih edildiği il oldu" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ İŞ HAYATINA HAZIRLAYACAK YOL MESLEKİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR'

Kayseri'de 56 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 6 Mesleki Eğitim Merkezi ile 40 alan ve 68 dalda 35 bin 316 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Cıngı, "Gençlerimizi iş hayatına en hızlı ve sağlam şekilde hazırlayacak yol güçlü bir mesleki eğitimden geçiyor. Mesleki eğitim demek, gençlerimizin sadece bir diploma değil, hayatları boyunca gururla taşıyacakları bir kimlik, bir karakter ve bir ihtisas kazanması demektir. Velilerimiz, çocuklarını meslek okullarına yönlendirdiklerinde onların kısa sürede iş bulduklarını ve rahatlıkla kendi ayakları üzerinde durduklarını göreceklerdir" ifadelerini kullandı.