İlkokul öğrencileri ebru eserlerini sergiledi

Kayseri'de İzzet Altun İlkokulu 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Kadim Bir Mirasla Buluşma" temalı Ebru Sanatı Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri'de İzzet Altun İlkokulu 3/A ve 3/C sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Kadim Bir Mirasla Buluşma temalı Ebru Sanatı Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin yaptığı birbirinden farklı ebru eserlerini inceleyen Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, yapılan sanat faaliyetlerinin öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkardığını söyleyerek, "Her öğrencimiz bir potansiyel ve kabiliyet taşımaktadır. Önemli olan öğrencilerimizin taşıdığı bu potansiyeli ve kabiliyeti dokunuşlar ile ortaya çıkarmak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öğrencilerimizin okuyan, düşünen, kendini geliştiren bireyler olarak yetişmeleri temel esastır. Öğrencilerimize yönelik sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler, öğrencilerimizin bu potansiyeli oraya çıkarmaya yardımcı olan etkinliklerdir. İzzet Altun İlkokulu'muzda ebru sanatında harika bir çalışma yapılmış. Bu çalışmaya katkı sunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu çalışmalar öğrencilerimizin sanatsal anlamda ufuklarının açılmasına daha güzel ve daha iyi çalışmalar yapmalarına vesile olur" şeklinde konuştu.

Öğretmen Ferhat Sevgi: "Amacımız öğrencileri kültürel kökleriyle yeniden tanıştırmaktır"

Sınıf öğretmeni Ferhat Sevgi, öğrencilerin sadece sanatsal anlamda geliştirmekle kalmayıp kültürlerini tanımalarında yardımcı olduklarını belirterek, "Bu çalışmadaki amacımız öğrencilerimizi sadece bir sanat etkinliğiyle buluşturmak değildir. Öğrencilerimizi kendi kültürel kökleriyle yeniden tanıştırmaktır. Öğrencilerimizin geçmişimizin estetik anlayışını, sanat birikimini ve medeniyet değerlerini yaparak, yaşayarak ve tanıyarak öğrenmelerini son derece önemli görüyoruz. Çocuklarımızın ebru sanatını yalnızca uygulama boyutuyla değil; tarihi, kültürel ve medeniyet yönleriyle de tanımalarını önemsedik. Değerli sanatçımız Ahmet Kurt'un öğrencilerimize sanatı doğrudan ve birebir öğretmesi, bu çalışma açısından çok önemliydi. Bu etkinliğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yaklaşımıyla örtüşmektedir. Bu çalışmaları yürüttüğümüz süreç boyunca, Kayseri'de önemli bir başarı hikayesi yakalayan ERVA Spor Okulları'nın yanında neden ERVA Sanat Okulları da olmasın düşüncesi bizlerde oluştu" dedi.

Sınıf Öğretmeni Gökhan Karataş ise, "Öğrencilerimizin ebru sanatına büyük bir ilgi ve heyecan yaklaştıklarını gözlemlerdik. Kendi eserlerini ortaya koyabilmeleri onların özgüvenlerini artırdı ve öğrenmeye karşı motivasyonlarını da güçlendirdi. Ebru çalışmaları sırasında öğrencilerimiz sadece bir sanat etkinliğine katılmadılar. Aynı zaman da sabrı, dikkatli çalışmayı, özen göstermeyi ve üretmenin mutluluğunu da deneyimlediler" şeklinde konuştu.

Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergi açılışına Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, İzzet Altun İlkokulu Müdürü Esra Taş, Müdür Yardımcısı İsa Yalım, 3/A Sınıf Öğretmeni Ferhat Sevgi, 3/C Sınıf Öğretmeni Gökhan Karataş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı