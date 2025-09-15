Haberler

Kayıt parası iddialarına bakanlıktan net yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kayıt ücretlerine ilişkin Tv100 Ana Haber'e yaptığı açıklamada "Kayıt parası için herhangi bir velinin okul idaresi ile görüşmesini gerektirecek, bir durum yok. Çünkü öğrenciler okula otomatik olarak kayıt ediliyor. Yine de iddia edildiği gibi olumsuz bir durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalılar" dedi.

Okullarda kayıt parası ücreti alındığına ilişkin iddialara yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı, "İddia edildiği gibi olumsuz bir durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tv100'de yayınlanan Kübra Par ile ile Ana Haber'de programına kayıt ücretleri hakkında açıklamada bulundu.

"GENELİN BÖYLE OLDUÜĞU ANLAMINA GELMEZ"

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada ''Elbette münferit bazı kareler kabul edilebilir değil ve gereği de yapılmaktadır. Hatta Cuma günü Ankara'da benzer bir görüntüden dolayı okulu zamanında eğitim öğretime hazır hale getirmedikleri için okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden alındı. Ancak 1.2 milyon öğretmen, 18 milyon öğrenci, 75 bin okul ve 750 bin derslikli devasa bir yapıda bir kaçının böyle olması genelinin böyle olduğu anlamına gelemez" ifadelerini kullandı.

''KAYIT PARASININ ALINMAYACAĞINI DEFALARCA KAMUOYUYLA PAYLAŞTIK''

Bakanlık ayrıca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca Bakanlık olarak ve Sayın Bakanımız hem de bizler, herhangi bir isim adı altında kayıt parasının alınmayacağını defalarca kamuoyuyla paylaştık ve sene başı eğitim öğretim hazırlık genelgemizin 17. maddesine de yer verdik. Kayıt parası için herhangi bir velinin okul idaresi ile görüşmesini gerektirecek bir durum yok, çünkü öğrenciler okula otomatik kayıt edilir. Yine de iddialı edildiği gibi bir olumsuz durum yaşanması halinde bunu bizimle paylaşmalarını belirttik.''

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTAYFUN:

Sayın bakan devlet okullarının durumu içler acısı, perdeleri kötü, guvenlik yok, temizlik yapan kadro yok haliyle veliler çocuklarının daha iyi şartlarda ders görmeleri için bir takım şeyleri karşılıyor. Devletin görevleri arasında anayasal hak olan eğitimin alınması varsa egitim yuvası olan okullarımızın ihtiyaçlarının acilen tamamlanması gerekmektedir.

