Kastamonu Üniversitesinde ilahiyat tez yarışmasında ödüller araştırmacılara verildi

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Kastamonu Üniversitesinde düzenlenen Muhammed İhsan Oğuz 7. İlahiyat Lisansüstü Tez Yarışması'nda dereceye araştırmacılara ödülleri takdim edildi.

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Muhammed İhsan Oğuz Vakfı'nın destekleriyle düzenlenen Muhammed İhsan Oğuz 7. İlahiyat Lisansüstü Tez Yarışması'nda yüksek lisans ve doktora dalında dereceye giren araştırmacılar, çalışmalarını panelde anlattı.

Tören çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda yapılan panele Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Çelebi, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelede "bilim kurulu" adına konuşan Prof. Dr. Osman Demir, yarışma sürecinin nasıl yürütüldüğüne dair katılımcılara bilgi verdi. Demir, başvuruların değerlendirilmesinde izlenen yöntemi ve Bilim Kurulu ile jüri üyelerinin görev aldığı aşamaları anlattı.

Konuşmasında panelin değerinin, araştırma sonuçlarının paylaşılmasının yanında bu sonuçlar üzerine birlikte düşünülebilmesinde yattığını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, lisansüstü tezi araştırmacının bilimsel sorumluluk üstlendiği önemli bir aşama olarak tanımladı.

Prof. Dr. Çelebi ise dereceye giren araştırmacıları tebrik ederek, çalışmaların çok değerli olduğunu vurguladı.

Yüksek lisans dalında birincilik ödülüne layık görülen Emirhan Tambağ, "Rum Suresi'ndeki Mücize İddiasının Rivayet Temelli Tahlili" başlıklı tezini sundu. İkinci olan Veysel Coşkun "Müteahhir Dönem Kelamında Müessire İhtiyacın İlleti Problemi", üçüncü olan Sümeyye Aydın "Yardımcı Üreme Teknolojisi In Vitro Gametogenez'e (IVG) Etik ve Fıkhi Yaklaşım", teşvik ödülü alan Zehra Çobanoğlu ise "Tanrı Hakkında Konuşmak: Teolojik Dil Bağlamında Eş'ari Kelamcılar ve Thomas Aquinas Arasında Bir Kıyas" başlıklı çalışmasını anlattı.

Doktora dalında birincilik ödülü alan Ifeoluwa Siddiq Oyelami "Boko Haram'ın Söylem ve Eylemlerinde Kur'an'a Yaklaşımı", ikinci olan Beyza Nur Çavuş "Doğallaştırılmış Bilincin Fenomenolojisi", üçüncü olan Zeynep Çilingir "Lübnan Çocuk Edebiyatında Neoliberal Özne İnşası" başlıklı tezlerini sundu. Teşvik ödülü alan Şeyma Sezgin ise "Disney Pedagojisinin Dönüşümü: Animasyon Sinemasında Din, Ahlak ve Kültür Temsillerinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme" başlıklı çalışmasını paylaştı.

Panelin ardından programın ikinci bölümünde Sezai Karakoç Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Baro Başkanı Av. Özgür Demir, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ile Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Çelebi, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz, davetliler akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Muhammed İhsan Oğuz'un Nurü'l-İzah adlı eserinden hareketle şeriat, tarikat ve hakikat arasındaki ilişkiyi ele aldı. Bu kavramların birbirinden ayrı değil, dini hayatı tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Atalan, Oğuz'un bu ilişkiyi ağaç, çiçek ve meyve benzetmesiyle açıkladığını aktardı. Oğuz'un düşüncesinde ilim, ibadet ve ahlakın birbirini tamamladığını belirten Atalan, ilim ile tasavvuf arasında zıtlık kurulamayacağını vurguladı. Manevi tecrübelerin kişisel değer taşıyabileceğini ancak herkes için bağlayıcı din, delil sayılamayacağını kaydeden Atalan, dini konuların değerlendirilmesinde Kur'an, sünnet, icma ve kıyasın temel ölçütler olduğunu ifade etti.

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise yarışmada dereceye giren genç araştırmacıları tebrik ederek, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oğuz'un insanın kendi sorumluluğunu üstlenmesine ilişkin düşüncelerine de değinen Ekmekci, ilim, ahlak ve manevi sorumluluğun önemini vurguladı.

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da bilimsel çalışmaların insanlığa fayda sağlama ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Muhammed İhsan Oğuz'un ilm, ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan Katırcıoğlu, araştırmacılara başarı dileklerini iletti.

Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç ise İlahiyat Lisansüstü Tez Yarışması'na yapılan başvuruların yıllar içinde arttığını belirtti. İlk yarışmada 60 olan tez başvurusunun bu yıl 122 yüksek lisans ve 100 doktora tezi olmak üzere toplam 222'ye ulaştığını aktardı.

Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz da İslam bilim geleneğine ait eserlerin tanıtılmasının ve akademik literatüre kazandırılmasının önemine değindi. Vakıf olarak akademisyenlerin çalışmalarını desteklemeyi ve nitelikli eserleri yayımlamayı sürdürdüklerini belirten Oğuz, sekizinci İlahiyat Lisansüstü Tez Yarışması'nın duyurusunun önümüzdeki ay yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Muhammed İhsan Oğuz VII. İlahiyat Lisansüstü Tez Yarışması kapsamında dereceye giren araştırmacılara ödülleri takdim edildi, Bilim Kurulu üyelerine de teşekkür plaketleri sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı