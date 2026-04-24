Kastamonu Üniversitesi uluslarası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi

Kastamonu Üniversitesi, uluslararası akademik iş birlikleri kapsamında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile akademik ve bilimsel alanları kapsayan bir iş birliği protokolü imzaladı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev tarafından imzalanan protokol, iki üniversite arasında akademik değişim programlarının geliştirilmesine ve ortak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine imkan sağlayacak. Protokol kapsamında iki üniversitenin akademisyenleri, laboratuvar ve araştırma merkezlerinin imkanlarından yararlanabilecek uluslararası bilimsel dergilerde ortak yayınlar gerçekleştirebilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, kazak yükseköğretim kurumu ile iş birliğinin ilerletilmesine hazır olunduğunu belirtti.

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ise, üniversitelerinin Türkiye'de çok sayıda yükseköğretim kurumu ile iş birliği yürüttüğünü vurgulayarak, Kastamonu Üniversitesi ile olan ilişkilerinin ayrı bir konumda bulunduğunu ve imzalanan anlaşmanın iki kurum arasındaki akademik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar, iş birliğinin somut adımlarla ilerletilmesi amacıyla ortak bir yol haritası hazırlanması konusunda mutabakata vardı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
