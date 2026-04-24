Kastamonu Üniversitesi, patent başvurularında dört alanda ilk 10'da

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye'nin Patent Raporu'nde dört farklı kategoride ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Patent Effect tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki üniversitelerin teknoloji ile inovasyon performansını değerlendiren " Türkiye'nin Patent Raporu 2025" sonuçları açıklandı. Raporda, üniversitelerin farklı teknoloji alanlarındaki patent başvuru sayıları esas alınarak yapılan sıralamalara yer verildi. Yayımlanan verilere göre Kastamonu Üniversitesi, gerçekleştirdiği patent başvurularıyla "Teknoloji Segmentlerine Göre Patent Şampiyonu Firmalar ve Üniversiteler" sıralamasında birden fazla kategoride üst sıralarda konumlandı. Kastamonu Üniversitesi, dört ayrı teknoloji alanında Türkiye genelinde ilk 10 içerisinde yer aldı. Özellikle geleceğin teknolojileri arasında gösterilen Eklemeli İmalat (3D üretim teknolojileri) kategorisinde dikkat çeken bir ivme yakalayan ve 6 patent başvurusu bulunan Kastamonu Üniversitesi, bu alanda yapılan sıralamada Yıldız Teknik, Ankara ve Süleyman Demirel üniversitelerinin ardından Türkiye 4'üncüsü oldu. Tarım Teknolojileri alanında 19 patent başvurusu gerçekleştiren Kastamonu Üniversitesi, aynı listede birçok köklü yükseköğretim kurumunu geride bırakarak Türkiye 5'incisi olarak yer aldı. Bu sonuçla birlikte Kastamonu Üniversitesi, tarım ve üretim odaklı teknolojilerdeki başvuru sayısı dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Otonom Teknolojiler kategorisinde 4 patent başvurusu bulunan Kastamonu Üniversitesi bu alanda Türkiye 6'ncısı olurken, Yapay Zeka kategorisinde ise 13 patent başvurusuyla ilk 10 üniversite arasına girdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde, Kastamonu Üniversitesi'nin patent çalışmalarına yönelik vizyonu çerçevesinde bilimsel bilginin tescillenerek korunmasına önem verdiklerini ifade etti. Rektör Topal, bu başvuruların gelecekte katma değerli teknolojilere zemin hazırladığını belirtti. Eklemeli imalat gibi ileri teknoloji gerektiren bir alanda Türkiye'nin ilk dört üniversitesi arasında yer almanın planlı ve nitelikli bir emeğin ürünü olduğunu belirten Rektör Topal, araştırma altyapısını geliştirmeye ve araştırmacıları desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. - KASTAMONU

