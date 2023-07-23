- Kastamonu'da KPSS heyecanı

KASTAMONU - Kastamonu'da binlerce memur adayı Kamu Personel Seçme Sınavı için okullara akın etti. Adaylar sınav öncesinde büyük heyecan yaşadı.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sınavı başladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için Kastamonu'da da binlerce memur adayı okullara akın etti. Saat 10.15'te başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Üst aramaları yapılarak adaylar sınav binalarına alınırken, saat 10.00 itibariyle kapılar kapatıldı.

10.15'te başlayan sınav 130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te tamamlanacak. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'de başlayacak ve 100 dakika sürecek.