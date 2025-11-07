Haberler

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Pazartesi günü okul var mı, tatil ne zaman bitiyor?

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Pazartesi günü okul var mı, tatil ne zaman bitiyor?
Güncelleme:
Okullarda ilk ara tatil heyecanı başladı. Öğrenciler, yoğun geçen eğitim döneminin ardından kasım ayında kısa bir mola verecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Pazartesi günü okul var mı, tatil ne zaman bitiyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, kısa bir dinlenme molası verecekleri kasım ara tatilini bekliyor. Tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte, "Pazartesi günü okul var mı?" sorusu da veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, tatil öncesi son derslerine 7 Kasım Cuma günü girecek. Ara tatil, aynı zamanda Atatürk Haftası ile de örtüşüyor. Bu kapsamda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, anlam bütünlüğü içinde okullarda çeşitli fidan dikim etkinlikleriyle kutlanacak.

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Pazartesi günü okul var mı, tatil ne zaman bitiyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İlk ara tatil 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu süreçte öğrenciler hem kısa bir dinlenme fırsatı yakalayacak hem de okul dışı sosyal ve kültürel etkinliklerle zaman geçirebilecek. Tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek. 8-9 Kasım hafta sonunun ardından başlayan tatil, 10-14 Kasım tarihleri arasında devam edecek ve 15-16 Kasım hafta sonu ile birleşerek öğrenciler için uzun bir dinlenme dönemi oluşturacak.

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Pazartesi günü okul var mı, tatil ne zaman bitiyor?

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR VAR MI?

10 Kasım Pazartesi günü itibarıyla okullar tatil olacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren derse girmeyecek ve ara tatil resmen başlamış olacak. Öğretmenler ise bu dönemde yüz yüze eğitime katılmadan, çevrim içi seminerlerle mesleki gelişim programlarını tamamlayabilecekler. Öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden okula dönecek.

