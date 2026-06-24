SERKA'dan uygulamalı proje hazırlama eğitimine destek

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Projeye Dönüşen Fikirler: Proje Yazım ve Danışmanlık Desteği" adlı proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik uygulamalı proje geliştirme ve proje yazma eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin teori kısmında katılımcılara; proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, proje başvuru formunun hazırlanması, faaliyet planı ve bütçe oluşturma süreçleri ile projelerle ilgili diğer süreçler hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitimin uygulama aşamasında ise Ulusal Ajans, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen çeşitli destek programlarına başvuruların nasıl yapılacağı, doldurulması ve sunulması gereken belgeler ile dikkat edilmesi gereken hususlar, katılımcılara örneklerle gösterildi.

Düzenlenen eğitimle, bölgede görev yapan kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan personelin proje geliştirme kapasitesinin artırılması, nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Kars Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kars İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya tarafından takdim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı