Koruyucu ailelik için Ege'nin Yıldızları Şenliği düzenlendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Şerif Remzi Ortaokulu tarafından yürütülen "Ege'nin Yıldızları Projesi" kapsamında düzenlenen farkındalık şenliğinde koruyucu ailelik ve evlat edinme konularına dikkat çekildi. Okul-aile iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

Rehber öğretmen Kaderay Kayıran'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında düzenlenen şenlik, okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi eğitim ve bilgilendirme desteği verdi.

Okul Müdürü Mehmet Özçelik'in destekleriyle hayata geçirilen etkinlikte konuşan rehber öğretmen Kaderay Kayıran, Aile Yılı kapsamında aile olmanın yalnızca kan bağıyla sınırlı olmadığını vurgulamak istediklerini belirterek, "Koruyucu ailelik ve evlat edinme konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledik. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin birlikte ürettiği, paylaşımın ve sevginin ön planda olduğu anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Şenlik kapsamında kurulan stantlarda aile sağlığı, koruyucu ailelik ve sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer, koruyucu aile sisteminin çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesine imkan sağladığını belirterek gönüllü aile sayısının artmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte gönüllü destek veren Çağdaş Drama Derneği Çankaya Şubesi eğitmenleri tarafından öğrencilere yönelik drama atölyeleri düzenlenirken, okul öğretmenleri ve Okul Aile Birliği'nin katkılarıyla sanat, resim, müzik, spor, dans ve zeka oyunları atölyeleri kuruldu.

Öğrencilerin tasarladığı "Ege'nin Yıldızları" logosu da şenlikte sergilenerek büyük beğeni topladı. Şenlik kapsamında öğrenciler ve Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan baskılı kupa ve tişörtlerin satışından elde edilecek gelirin Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu Derneği'ne bağışlanacağı belirtildi.

Öğretmenler ve velilerin evlerinde hazırladıkları yiyecekler ile el emeği ürünlerle destek verdiği etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları da katkı sundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı