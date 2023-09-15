Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okul yeniden açıldı

6 ŞUBAT depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan ve ağır hasar alan okulların yeniden yapılması için yürütülen çalışmalar kapsamında 84 gün önce temeli atılan Hacı Mehmet Narlı İlkokulu ve Ortaokulu tamamlandı. Hayırsever iş insanı Mustafa Narlı tarafından yaptırılan ve deprem bölgesinde ilk olan okulun açılışı törenle yapıldı.

?Türkoğlu İlçesinin Çakallı Hasanağa Mahallesi'ndeki 12 derslikli okul, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Depremlerde yıkılan 19 okuldan biri olan okulun yeniden inşası için hayırsever iş insanı Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile Kahramanmaraş Valiliği arasında protokol imzalanarak 24 Haziran'da tamamlandı. Protokole göre 90 günde teslim edilmesi gereken okul 84 günde tamamlanarak Kahramanmaraş Valiliği'ne teslim edildi. 17 derslik olarak inşa edilen Hacı Mehmet Narlı İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış töreni yapıldı.

'KENDİ MAHALLEMİZE YAPTIRMAK BİZİM BORCUMUZDU'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Mustafa Narlı, doğup büyüdüğü mahalleye yaptırdıkları okula 3 yıl önce hayatını kaybeden kardeşinin ismini verdiklerini söyledi. Narlı, "Bu oturduğunuz yerde benim okuduğum okul vardı. 1972'de buradan taşındık şehre. O okul yıkılınca bir de gelip burada bu çocukların sıkışıp, 50'şer, 60'ar kişilik sınıflara girdiğini görünce dayanamadım. Narlı ailesi olarak bunu kendi köyümüze, kendi mahallemize yaptırmak bizim borcumuzdu. Bu borcumuzu da inşallah böylelikle ödemiş oluyoruz. Çünkü biz de dedem de, büyük dedem de hepsi burada büyüdü" diye konuştu.

'HAYIRSEVERLERİMİZLE 8 PROTOKOL İMZALADIK'

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da okulun 84 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Okulumuzda 15 öğretmenimizle 200 tane pırıl pırıl evladımız eğitim-öğretim görecekler. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler sonrasında ilimizde 120'ye yakın okulumuz ya yıkıldı ya ağır hasar aldı, bu sebeple de kullanılamayacak duruma geldi. O günden bugüne kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu şehre değer vermiş, katkı sunmuş hayırseverlerimizle, iş adamlarımızla 8 tane protokol imzaladık ve 106 tane derslik inşallah milli eğitimimize kazandırılmış olacak. Bu vesileyle şehrimize mal olmuş, şehrimize değer katacağını umduğumuz hayırsever iş adamlarımıza, sanayicilerimize, firmalarımıza burada bir çağrı yapmak ve yaptığımız protokollerin sayısını artırmak istiyoruz. İnşallah onlar da bu çağrımıza kulak verecekler ve inşallah bu yaralı şehrimizi tekrar eski günlerine döndüreceğiz."

'HAYIRSEVERLERİMİZ ÇOK KIYMETLİ FEDAKARLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise Mustafa Narlı ve ailesine teşekkür ederek, "Birazdan açılışı yapacağımız ilkokulumuzda bu depremde yıkılmıştı. Ancak şükürler olsun ki devletimizin kudreti milletimizin tüm dünyaya örnek olacak feraseti sayesinde yaralarımızı sarmaya başladık. Bu kapsamda devletimizin önemli çalışmalarının yanında hayırseverlerimiz de çok kıymetli fedakarlık örneği gösterdiler. İşte bu örneklerden biri olarak bugün, valiliğimiz ile hayırsever iş insanımız Mustafa Narlı arasında 12 derslik ilkokulumuzun tekrar yapılması için imzalanan protokol kapsamında 3 ay yazmışız ama 84 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanmış ve merhum Hacı Mehmet Narlı'nın isminin verildiği okulumuzu öğrencilerimiz ve eğitim camiamızın hizmetine sunuyoruz. Ben bu vesileyle hayırsever iş insanımız Sayın Mustafa Narlı beye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Açılışın ardından okulu gezen protokol, sınıflara girip, öğrencilerle bir araya geldi.