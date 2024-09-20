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Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

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Bursa'da "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" sözleriyle gündeme gelen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez de yardımcısı kadın müdürün odasının kapısını tekmelerle kırdırdı. Büyük tepki görüntüler sonrası okul müdürü açığa alındı.

Bursa'da velilerle yaptığı bir toplantıda sarf ettiği "Herkesin başını kapatması gerek. Şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez kadın müdür yardımcısının odasına zorla girdiği anlara ilişkin görüntüyle gündeme geldi.

KADIN MÜDÜR YARDIMCISININ KAPISINI KIRDI

Müdür yardımcısı tarafından anbean kaydedilen görüntülerde okul müdürünün yanındaki kişilerle birlikte odaya zorla girdiği görülüyor. Kadın müdür yardımcısı, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtirken bir tepki de Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem'den geldi. Erdem, meslektaşına yapılan bu saldırıyı kınadı ve durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yankıları sürerken kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kıran okul müdürünün açığa alındığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı

Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

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Yorumlar (24)

Endr Yamac:

mal

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1
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Alkurt:

Dinde zorlama yok diyor Kur'an, Bunlarda dinde zorluyorlar, ondan sonra gençlik beden dinden soğudu diyorsunuz. Siz engizisyonu da gectiniz

81
5
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Zafer Tanrıkulu:

Kamu malına zarar vermeden dolayı hakkında işlem yapılıp görevden atılmalı memlekette bir sürü üniversite mezunu işsiz var onlara iş verin böyle tiplere değil

56
0
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Mahmut Şahin:

kim buna egitimci der ki daha kapidan odaya nasil girilir bilmiyo

47
0
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Bahaddin Yolcu:

Ozaman imam hatip de ne işi var. Heryer lise. Adam mekanın hakkını koruyor. On numara göze almış o herşeyi.

2
44
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ülker kaya:

Bunu anlamak ve kabul etmek gerekir. Her imam hatip mezunun hepsi dindar olmadığı gibi imam hatip gitmeyenlerin de hepsi dinsiz değil.

33
2
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Adem Ercan:

bu kanun ve kural tanımazlık birgün gelecek herkesin başına bela olacak müdür böyleyse orada okuyan öğrenciler nasıldır acaba

24
0
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ahmet mehmet:

Kapıyı tekmeleyek kırıp devlet malına zarar vermiştir.Devletimizin malı hepimizin malıdır.üzüldüm

16
0
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hasan kaçan:

direk görevden atmalılar, böyle insandan eğitimcimi olur.

14
0
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VEFA:

Gerçek dindar, mütedeyyin, ahlaklı ve adaletli insanlara saygım, sevgim, hürmeti var. Ama böyle ayrımcılık yapanları, bağnazları içinizden uzaklaştırmanız en azından yetki verilmemesi gerekir. Geç kalınmış, doğru bir karar!...

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