İzmir'de 8. sınıf öğrencileri ilk gençlik romanlarını yazdı

İZMİR'de, Egekent 2 Orta Okulu'nun 8'inci sınıfında öğrenim gören 4 öğrenci ' Taşların Sırrı' adında 130 sayfalık ilk gençlik romanlarını yazdı. Yazım süreci iki yıl süren ilk kitaplarını 250 adet bastırmanın mutluluğunu yaşayan genç yazarlar, okulda düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Egekent 2 Orta Okulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Oğuz Yüksekdağ, Burak Kahraman, Yudum Yıldızdağı ve Şevval Deligöz bir araya gelerek Taşların Sırrı adında bir roman yazdı. 250 adet basılan kitabı okurlarla buluşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler kendileri için düzenlenen imza gününe katıldı.

Şevval Deligöz (15) ise "Fantastik içerikli bir kitap oldu. Dört ayrı kişinin macerasını anlatıyor. Altın taşları normal taşlar sanırken onların büyüsünü öğrenince maceraya karışıyorlar. Daha önce de yazı denemelerim oldu. Hikayem ve şiirim var ama ilk kez kitaba dönüştüğü için çok mutluyum. Yazmaya devam edeceğim. Şu an yazmakta olduğumu başka bir kitabım var. O da 170 sayfa oldu." Öğrencilerden Ecem Gönder de kitabı okuyup çok beğendiğini belirterek, "Taşların Sırrı kitabını iki haftada okudum ve çok beğendim. Bugün de arkadaşlarıma imzalatıyorum" diye konuştu.