İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları'nda Baba Eğitim Destek Programı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları'nın Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlediği "Baba Eğitim Destek Programı" tamamlandı. Programa katılan 109 baba sertifikalarını aldı.

Okul öncesi eğitimde "okul-öğrenci-aile" üçgenindeki uyuma dikkat çekebilmek için çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, AÇEV iş birliği ile Baba Destek Eğitimi Projesi (BADEP) düzenledi. Program sonunda, 15 oturumda eğitim gören 109 baba sertifika aldı.

AÇEV'deki eğitmenler eşliğinde düzenlenen programda, çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için babalara aile içindeki rolleri ve önemi anlatıldı; olumlu disiplin yöntemleri, çocuğun sosyo-duygusal gelişim özellikleri, çocukla geçirilen zamanın önemi, çatışma çözme yöntemleri ve çocuğun sorumluluk kazanması konularında işin püf noktaları aktarıldı.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen sertifika törenine; İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, AÇEV Vakfı eğitimcileri ve İZELMAN Anaokulu velileri katıldı.

Sertifika töreninin açılışında konuşan İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, şunları söyledi:

"AÇEV ile düzenlediğimiz erken çocukluk dönemi eğitim çalıştayında başlayan işbirliğimiz bize çocuk yetiştirmede baba figürünün önemini gösterdi. Bir baba olarak bu konuda bugün sahip olduğum farkındalığa çocuğum daha küçükken sahip olmak isterdim. Babalarımızın çocukları daha küçükken bu deneyimi yaşamaları için bu eğitimleri başlattık. Bu eğitimlere katılan ve sertifika alan babalarımızı kutluyorum."

AÇEV eğitim sorumlusu Onur Aygün, "109 baba çocuklarının hayatlarında bir farkındalık yarattılar. Buradaki eğitimcilere de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cansu Pala ise "İZELMAN Anaokullarının öğrencilerine, kent kültürüne, İzmir'e yapmış olduğu katkıyı gelecek yıllarda daha da fark edeceğiz" diye konuştu.

İZELMAN Anaokulları'nın Bornova şubesinde 4 yaşındaki oğlu eğitim gören Tugay Cebeci, şöyle konuştu:

"2 senedir bu okuldayız ve çok memnunuz. Kurumun düzenlemiş olduğu eğitimlere okulumuz müdürünün bilgilendirmesi dahilinde katıldım ve bilmediğimiz çok şey varmış onu gördüm. Bize bu eğitim çok şey kattı. Güzel bir eğitimdi. Öğretmen arkadaşlarımızdan çok şey öğrendik. Çoğu şeyi biliyormuşuz ama bilmeden yanlış yaptığımız çok şey varmış onu da öğrendik."

31 yaşındaki sertifikalı baba Cem Önerge, şunları dile getirdi:

"3 yaşındaki oğlum Buca şubesinde eğitim görüyor. Eğitimin ilk günü biraz tedirgindik ama hocalarımız en başından itibaren bize yardımcı oldu. Sıcak bir aile ortamı gibiydi. Hatta tüm sezona yayılsın istedik. Doğru bildiğimiz çok yanlış varmış. Küçük detaylarla pek çok hatayı düzeltebilirmişiz onu öğrendik. Bu eğitim tüm okullarımızda verilmeli. Toplumun her ferdine yayılmalı."