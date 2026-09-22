İyilikte Türkiye birinciliği Denizli’nin

Denizli Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, "İyilik Okulu Ödülleri" kapsamında Çoklu Başvuru Ödülü'nde Türkiye birinciliğine ulaştı. "Bir Yuva Bir Umut" ve "Yaşlılara Bin Vefa" gibi sosyal sorumluluk projeleriyle elde edilen başarı, Denizli'nin gurur kaynağı oldu.

Denizli'den eğitim alanında Türkiye çapında dikkat çeken bir başarı geldi. Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilerinin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla "İyilik Okulu Ödülleri" kapsamında Çoklu Başvuru Ödülü'nün Türkiye birincisi oldu. Okulun yürüttüğü farklı iyilik projeleriyle gelen başarı, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk, dayanışma, yardımlaşma ve büyüklere saygı gibi değerleri uygulamalı olarak öğrenmelerinin de önemli bir sonucu oldu. Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Karademir, Türkiye birinciliğinin okul adına büyük bir mutluluk olduğunu belirterek başarıda emeği bulunan öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı.

Okul öğrencilerinin gerçekleştirdiği çalışmalar arasında "Bir Yuva Bir Umut" projesi öne çıktı. Projeyle öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşma duygularını yalnızca teorik olarak öğrenmeleri yerine, sosyal sorumluluk çalışmalarının doğrudan içerisinde bulunmaları amaçlandı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmalar, öğrencilerin çevrelerinde yaşananlara karşı duyarlılık geliştirmelerine de katkı sağladı. Karademir, okulda verilen eğitimin derslerle sınırlı kalmamasına önem verdiklerini belirterek öğrencilerin topluma fayda sağlayan, çevresine duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

"Yaşlılara Bin Vefa" ile kuşaklar buluştu

Türkiye birinciliğine uzanan süreçte dikkat çeken bir diğer çalışma ise "Yaşlılara Bin Vefa" projesi oldu. Projeyle genç nesillerde büyüklere karşı sevgi, saygı ve vefa bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştiren çalışma, aynı zamanda farklı kuşakların bir araya gelmesine katkı sağladı. Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, bu ve benzeri projelerle öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil; insani ve toplumsal değerler bakımından da gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Okul Müdürü Hüseyin Karademir, elde edilen Türkiye birinciliğinin arkasında büyük bir ekip çalışmasının bulunduğunu vurguladı. Karademir, öğrencilerin gerçekleştirdiği projelerle iyiliği yalnızca anlatılan bir kavram olmaktan çıkararak günlük hayatın bir parçası haline getirdiklerini belirterek, "Bir Yuva Bir Umut ve Yaşlılara Bin Vefa başta olmak üzere hayata geçirdikleri iyilik projeleriyle iyiliği sadece anlatmakla kalmayıp yaşayan, yaşatan ve çoğaltan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akademik eğitimin yanında değerler eğitimi

Türkiye birinciliğinin kendileri için farklı bir anlam taşıdığına işaret eden Karademir, imam hatip okullarında akademik çalışmaların yanı sıra ahlak, değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk alanında yürütülen çalışmaların önemine değindi.

Karademir, elde edilen derecenin öğrencilerin toplumsal konulara karşı duyarlılığını ortaya koyduğunu belirterek, başarının yalnızca bir ödül olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren paylaşmanın, yardımlaşmanın, vefanın ve toplum için sorumluluk almanın önemini yaşayarak öğrenmelerinin gelecekte de önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti. Türkiye birinciliğinin okulun tamamının ortak başarısı olduğunu belirten Karademir, "Başta okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor; bu anlamlı başarıda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İyilik çoğaldıkça güzelleşir"

Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun Türkiye çapındaki başarısının Denizli adına da gurur verici olduğunu belirten Hüseyin Karademir, iyilik hareketlerinin öğrenciler aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaşmasının önemine vurgu yaptı. Karademir, "İyilik çoğaldıkça güzelleşir. İyilikte yarışan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Nice güzel başarılara" sözleriyle öğrencilerini kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı