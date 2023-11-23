İYİ Parti Milletvekili Yaldır: Eğitim Sistemi Teknolojiyle Entegre Edilmeli

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye'deki eğitim sisteminin, dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmelerle entegre hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Yaldır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde teknolojik gelişmelerin ileri boyutlara ulaştığını, bu gelişmelere bağlı olarak eğitim alanında da bir yenilenmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye'deki eğitim sisteminin, dünya çapında yaşanan teknolojik gelişmelerle entegre hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Yaldır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde teknolojik gelişmelerin ileri boyutlara ulaştığını, bu gelişmelere bağlı olarak eğitim alanında da bir yenilenmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Eğitimi teknolojiden bağımsız düşünemeyeceklerini ifade eden Yaldır, "Eğitim, teknoloji ile birlikte ele alınması gereken en önemli kavramdır. Eğitimin gelişmesi teknolojiye, teknolojinin gelişmesi de eğitime bağlıdır. Bundan dolayı gelişen teknoloji karşısında eğitim alanında da köklü değişiklikler yapılması, çağın gereksinimlerinden birisi olmuştur." dedi.

Teknolojik gelişmelerden uzak kalmanın, yerinde saymakla eş değer olduğunu belirten Yaldır, eğitim-öğretim uygulamalarında yönetim ve içerik ile hedef ve stratejilerin bir bütün halinde ele alınması gerektiğini aktardı.

Türkiye'de eğitim sisteminin çöktüğünü ve sistemin yeniden hayat bulması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Yaldır, çözüm önerilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Öğretmen olarak yetiştirilecek adayların yetenekleri erken yaşlarda tespit edilmeli. Sistemin yeniden ayağa kalkması için öğretmen yetiştirecek liseler diğer liselerden ayrılmalıdır. Ayrıca, öğretmenin maddi olarak hayat standardı yükseltilmeli, ek iş yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Öğretmen maaşları yeniden gözden geçirilmeli, gerekirse seyyanen ödemeler yapılmalıdır. Öğretmen atamaları zamanında ve eksiksiz yapılmalı, hazırlanan atama takvimine de kesinlikle uyulmalıdır."