İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Prof. Dr. Ortaylı ile Başladı

İSTANBUL Medipol Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı başladı. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ' Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul' başlıklı dersinde öğrencilere tarihin dönüm noktalarını aktardı.

İstanbul Medipol Üniversitesi, yeni akademik yılı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın açılış dersiyle başladı. ' Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul' başlıklı dersinde Prof. Dr. Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğini ve İstanbul'un kültürel mirasını ele aldı. Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk de derse katıldı.

'TÜRKLER TARİH YAPAN AMA TARİHÇİ OLMAYAN BİR MİLLETTİR'

Açılış konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu uzun tarihi olan milletin bir talihi de vardır, çok farklı coğrafyalarda hareket etmiştir. Bizim Ötüken Yaylası diye efsanevi olarak kullandığımız bir isim vardır. Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millettir. Fatih Sultan Mehmet, 17 seferle Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok sefere çıkan padişahıdır. Bu seferlerde karada olduğu kadar denizlerde de zafer kazanmıştır. Özellikle bugünkü Kuzey Ege Adaları'nı Osmanlı hakimiyetine katmıştır. Böylece nehir kıyısından başka bir şey bilmeyen bir milleti denizci bir kavme dönüştürmüştür. Coğrafya kaderdir diyoruz; kaderiniz iyi değilse değiştirirsiniz. Fatih Sultan Mehmet coğrafyayı değiştirmiştir" dedi.

'FATİH, RÖNESANS'IN EN PARLAK HÜKÜMDAR TİPİDİR'

Konuşmasına Fatih Sultan Mehmet'in ilmi yönünü anlatarak devam eden Ortaylı, şunları söyledi:

"Fatih Sultan Mehmet'in tarih ve coğrafya değişimindeki rolü eşsizdir. Türk tarihi Fatih Sultan Mehmet'siz düşünülemez. Rönesans döneminde Doğu'da ve Batı'da görülen en parlak hükümdar tipidir. Batı ile kıyaslanamayacak kadar donanımlıdır. Astronomi bilir, matematik bilir; bu kayıtlarla sabittir. Coğrafyaya hakimdir. Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilmektedir. Ancak modern Türk tarihçilerin bu konuya ilgisi sınırlı kalmıştır. Daha çok Bizanslı ya da Venedikli tarihçiler Fatih'in bu yönlerini kayda geçirmiştir. Oysa Fatih, bilim ve dil bilgisiyle çağının çok ötesinde bir hükümdardır."

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ortaylı, yeni akademik yılın başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, "Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.