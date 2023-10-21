İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 'Cumartesi Buluşmaları' Programı Başladı

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 'Cumartesi Buluşmaları" programının ilki gerçekleştirildi. Öğretmenler ve veliler, İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr.Murat Mücahit Yentür ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini paylaştı. Yentür, 'Vatandaşlarımızın öğretmenlerimizin paydaşlarımızın kafasındaki düşüncelerin devlet mekanizması içerisinde Milli Eğitim Öğretim içerisinde bir karşılık bulmasına vesile oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sultanahmet'te bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğrenci, öğretmen ve velilerin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bir araya geldiği 'Cumartesi Buluşmaları'nın ilki gerçekleştirildi. Programla öğrenci, öğretmen ve velilerin fikir, öneri, talep, şikayet ve projeleri değerlendirilecek; karşılıklı görüş alışverişi sağlanacak. Her hafta düzenlenecek cumartesi buluşmaları saat 08.30'dan akşam 18.00'e kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde devam edecek.

'DÜŞÜNCELERİN DEVLET MEKANİZMASI İÇİNDE KARŞILIK BULMASINA VESİLE OLUYORUZ"

Yentür, 'Eğitim öğretim süreci çok dinamik parametreleri olan, çok değişkenli farklı etkenleri olan bir süreç. Bu sürece katkı sunmak, bu süreci daha gelişkin ve etkileşimli hale getirmek için öğretmenlerimizi, velilerimizi, eğitime dair bütün paydaşları bu hedeflerimize varmak için çalışmalarımıza ortak kılmak amacıyla daha erişilebilir, daha ulaşılabilir İstanbul'daki her bir ferdin eğitime okula öğrenciye dair görüşlerini, fikirlerini, önerilerini, projelerini dinlemek, onlarla beraber kafa yormak ve hayata pratik hale uygulamaya dönük işler yapmak üzere bir tatil gününde, mesainin olmadığı bir günde paydaşlarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizi, velilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi kısacası tüm İstanbullu vatandaşlarımızı, gelecek adına söz söyleyecek fikri olan projesi olan, isteği olan; varsa okullarında aksayan yönlerin düzeltilmesi, ilçesinde kentinde, mahallesinde eğitime dair daha iyi olması için sözü olan herkesi dinlemek için cumartesi günleri sabah 08.30'dan, akşam 18.00'e kadar burada kapımız açık bir şekilde birebir dinliyoruz. Notlarımızı alıyoruz, o notları da günün sonunda değerlendiriyoruz. İlgili birimlere havale ediyoruz ve hafta içinde de mutlaka ama mutlaka takipçisi oluyoruz. Her işin çözülmesi mümkün değil. Çözülebilecek işleri çözüyoruz. Çözülemeyenleri de neden çözülemediğini veya nasıl bir yol izleneceğini, olması gerekeni de aktarıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın öğretmenlerimizin paydaşlarımızın kafasındaki düşüncelerin devlet mekanizması içerisinde Milli Eğitim Öğretim içerisinde bir karşılık bulmasına vesile oluyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR PROJE OLDU"

Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu 1'nci sınıf öğretmeni Serap Cengiz ise, 'Çok güzel bir proje oldu. Bakanımızın başlattığı öğretmen odaları görüşmelerinin devamı gibi. Biz öğretmenler adına çok yararlı olacak bir proje muhakkak. Veliler için de fayda sağlayacaktır." diye konuştu. Sınıf öğretmeni Emine Camgöz, 'Online randevumuzu aldık bize hemen geri dönüş yaptılar, kendimizi burada bulduk çok güzeldi. Yazı yoluyla değil de göz göze derdimizi sıkıntımızı anlatabilmek, burada dinlendiğimizi görmek çok güzel" dedi.