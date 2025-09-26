İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin '2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni' gerçekleştirildi.

Akademik yılı açılış törenine, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Şamil Ayrım katıldı. Açılış dersi TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEİ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk tarafından gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, konuşmasına yeni akademik yılın hayırlı olmasın dileyerek, "Gazze'de yok edilmek istenen sadece masum bir halk değil, bütün bir insanlıktır" dedi.

Akademik başarılarla ilgili bilgiler de paylaşan Özdemir, Üniversite'nin 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile eğitim verdiğini, 17 binden fazla öğrencisi bulunduğunu ve bunların yarısından fazlasının 100'den fazla ülkeden gelen uluslararası öğrenciler olduğunu söyledi. Akademisyenlere ve idari personele teşekkür eden Özdemir, "Daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ARNAVUTKÖY'DE YENİ KAMPÜS İNŞAATI SÜRÜYOR

Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Üniversitenin 115 bölüm ve programda eğitim verdiğini ve 35 uygulama laboratuvarına sahip olduğunu belirtti. Arnavutköy'de yeni bir kampüs inşaatının sürdüğünü açıklayan Özyurt, öğrenci odaklı yaklaşımın en büyük göstergesinin öğrencilerin yüzde 98'inin burslu eğitim görmesi olduğunu vurguladı.

Uluslararası alandaki çalışmalara da değinen Özyurt, "30 ülkeden 92 üniversite ile ikili anlaşmalarımız bulunuyor. 118 ülkeden 8 bin yabancı öğrenci üniversitede eğitim alıyor. Eğitimin bir yaşı yok" dedi.

Özyurt, 70 yaşında üniversite sınavını kazanarak kayıt yaptıran Esenyurt'lu Efrail Çifçi'nin azmini örnek göstererek, gençlere ilham verdi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, yeni akademik yılın hayırlı olması dileğinde bulunarak "Eğitimde nitelikli insan gücü çok önemli. Belediye olarak eğitime destek veriyoruz. Esenyurt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle devam ediyoruz" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELER, GENÇLERİ DEĞERLERLE DONATMALIDIR'

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Şamil Ayrım, üniversitelerin sadece bilim yuvası değil, aynı zamanda gençleri hayata hazırlayan kurumlar olduğunu belirtti. Rektör Özdemir'in Filistin hakkındaki konuşmasını takdir ederek, "Mazlumun yanında duran bir devletin Rektörüne yakışır bir tavır sergilendi" dedi.

'BAŞARININ TEMELİ İNANÇ, ÇALIŞMA VE SABIRDIR'

TUSAŞ Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Felsefemiz Hayat Boyu Öğrenmek" başlıklı "Açılış Dersi"nde gençlere hitap etti. Başarının temelinde inanmak, çalışmak ve sabırlı olmak olduğunu vurgulayan Öztürk, KAAN ve HÜRJET projelerinin geliştirilme süreçlerini örnek gösterdi. Öğrencilere zamanın kıymetini bilmeleri gerektiğini hatırlatan Öztürk, savunma sanayisinin başarısının iyi eğitimli insan kaynağına dayandığını söyledi.