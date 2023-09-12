İstanbul Coffee Festival Başlıyor!

İstanbul Coffee Festival (ICF) için geri sayım başladı. Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman gibi sevilen sanatçılar ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşuyor.

İstanbul Coffee Festival (ICF) için geri sayım başladı. Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman gibi sevilen sanatçılar ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşuyor. Her sene çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan ve bu yıl 14-17 Eylül arasında Tersane İstanbul'da düzenlenecek festival, Türk Telekom Prime ile kahve tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak.

Türk Telekom Prime, Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman, İkiye On Kala gibi sevilen sanatçıları ve grupları 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Tersane İstanbul'da düzenlenen İstanbul Coffee Festival (ICF) kapsamında kahveseverlerle buluşturacak. Türk Telekom ayrıca festival süresince Tersane İstanbul'daki etkinlik alanındaki katılımcılara ücretsiz WiFi hizmeti sunacak.

TÜRK TELEKOM PRİME'LILARA İNDİRİM AYRICALIĞI

Türk Telekom Prime'ın sahne sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival kapsamında Türk Telekom Prime müşterilerine özel yüzde 50 indirimli bilet ve özel kapıda sıra beklemeden festival alanına giriş ayrıcalığı sunuluyor. Katılımcılar, İstanbul'un önde gelen kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle festivalde bir araya gelecek; kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma imkanı elde edecek. Kahveseverler Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla festivalin tadını çıkaracak. Farklı damak tatlarına yönelik kahve çeşitlerinin yer aldığı deneyim alanları, İstanbul'un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler festival ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

SEVİLEN SANATÇI VE GRUPLAR TÜRK TELEKOM PRİME SAHNESİ'NDE

Kahveseverler festival boyunca Türk Telekom Prime Sahnesi'nde birbirinden özel sanatçı ve grupların konserlerini izleyebilecek.

Festivalde keyifli anlar yaşamak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri Biletino üzerinden alabiliyor. Türk Telekom Prime'ın mobil veya evde internet müşterileri, PRIME FESTIVAL TCKN yazarak 6262'ye mesaj atarak yüzde 50 indirimli bilet satın alabilme ve Prime'lılara özel kapıda sıra beklemeden festival alanına giriş haklarına sahip oluyor.

TÜRK TELEKOM PRİME SAHNESİ SANATÇI LİSTESİ

14.09.2023, Perşembe KÖFN Can Bonomo

15.09.2023, Cuma İkilem Kolpa

16.09.2023, Cumartesi Gökcan Sanlıman Göksel

17.09.2023, Pazar İkiye On Kala Jabbar

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