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İskenderun'da 2 öğrenci LGS'den tam puan aldı

İskenderun'da 2 öğrenci LGS'den tam puan aldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 2 öğrenci, Kaymakam Muhammet Önder'i makamında ziyaret etti. Öğrenciler Emir Nur ve Başar Deveci, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kabul edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 2 öğrenci, Kaymakam Muhammet Önder'i ziyaret etti.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, LGS'de 500 tam puan alarak önemli bir başarıya imza atan öğrenciler Emir Nur ve Başar Deveci'yi makamında kabul etti. Ziyarete öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de katıldı.

Kaymakam Önder, öğrencileri üstün başarılarından dolayı tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi. Öğrencilerin elde ettiği derecelerin ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Önder, aileleri ve öğretmenleri de emeklerinden dolayı kutladı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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