İskenderun'da depremzedelere eğitim desteği

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından limana demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, yapılan çalışmalar sonucu Osman Ötken Anadolu Lisesi'ne dönüştürüldü. İlk ders zilinin çaldığı gemide eğitim-öğretim hayatına başlayan 472 öğrenci, aynı zamanda sene boyunca gemide yatılı olarak ikamet edecek.

Depremin derinden etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İskenderun Limanı'na demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Karadeniz Holding'in ortak çalışmasıyla okula dönüştürüldü. 6 Şubat depreminde ağır hasar alan ve ardından yıkılan Antakya ilçesindeki Osman Ötüken Anadolu Lisesi, Rauf Bey Gemisi'ne taşındı. 472 öğrencinin ders başı yaptığı gemide, öğrenciler ve öğretmenler için barınacakları yurtlarda kuruldu. Öğrenciler, bugün gemi önünde düzenlenen törende okunan İstiklal Marşı'nın ardından eğitim ve öğretime başladı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE VE FİRMA SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR

Osman Ötüken Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Düşmez, törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrencilerime sağlıklı, mutlu, başarılı ve en önemlisi afetsiz bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Son yıllarda gerek pandemi gerekse depremin ardından sizlerin eğitim hayatı sekteye uğradı. Sağ olsunlar yetkililer, holding sahipleri bu gemiyi açtılar. Eğitim hayatınıza burada devam edeceksiniz. 472 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve hizmetlilerimiz burada yüzde yüzü yatılı olmak üzere barınacaklar. Devlet büyüklerimize ve firma sahiplerine çok teşekkür ediyorum. 23 sınıflı okulumuza rağbet oldukça fazla oldu. Öğretmenlerimize de gösterdikleri özveriden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Holding olarak depremin hemen ardından bölgeye iki gemi yolladıklarını kaydeden Karadeniz Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Karen Kumbasar, "Bunlardan birincisi Karadeniz Lifeshıp Süheyla Sultan. Biz bu gemiyi bundan 5 yıl kadar önce olası bir İstanbul depremi hazır hale getirmiştik. Dolayısıyla depremin ardından gerekli bütün izinleri alarak kısa bir süre içerisinde İskenderun'a gönderdik. İkinci gemi de eş zamanlı olarak tasarlanmaya başlandı. Bu gemiyi de özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin kaybettikleri vakti yeniden kazanabilecekleri bir yatılı okul dizayn etmek istedik. Orada eğitim gören öğrenciler tıp, mühendislik, diş hekimliği fakültesi gibi yerleri kazandılar. Bu başarı da en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Yeni eğitim-öğretim yılı için ise Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemisini Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ettik. Bu sabah okul zili gemide Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencileri için çaldı. Bize ihtiyaç duyulduğu süre boyunca gemilerimizde depremzedelere destek olmaya, onlara güvenli bir liman sağlamaya ve hayatlarını yeniden kurana kadar ihtiyaçları olan her şeyi sağlamaya devam edeceğiz. Buna burslar ve gemideki tüm ihtiyaçlar dahil" diye konuştu.