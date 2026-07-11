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İnönü Üniversitesi ile Tuzla Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

İnönü Üniversitesi ile Tuzla Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
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İnönü Üniversitesi ile Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi arasında eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında ortak projeler ile öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmayı hedefleyen ikili iş birliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi ile Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi arasında akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan ikili iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında ortak projeler ile öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan'dan oluşan heyet, Bosna Hersek temasları kapsamında Tuzla Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amir Kariç, fakülte dekanları ve üniversite üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, iki üniversite arasındaki akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir ikili iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında sağlık bilimleri başta olmak üzere eğitim bilimleri, spor bilimleri, biyoloji ve mühendislik alanlarında ortak akademik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı. Taraflar ayrıca müfredat uyumu, akademik personel değişimi ve ortak bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi konularında iş birliğini artırma yönünde mutabakata vardı.

Görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri de Spor Bilimleri Fakülteleri arasında hayata geçirilmesi planlanan çift diploma programı oldu. Program kapsamında öğrencilerin her iki üniversitede eğitim alarak uluslararası deneyim kazanmalarına yönelik çalışmaların başlatılması değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağların akademik iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirterek imzalanan protokolün iki üniversite için önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amir Kariç ise İnönü Üniversitesi ile kurulan stratejik ortaklığın eğitim, araştırma ve bilimsel üretim alanlarında her iki kuruma önemli katkılar sağlayacağını belirterek iş birliğinin öğrenci ve akademisyenlere yeni uluslararası imkanlar sunacağını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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