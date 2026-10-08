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İnönü Üniversitesinde 7 Ekim'in 3. yılında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

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İnönü Üniversitesinde 7 Ekim'in 3. yılında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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İnönü Üniversitesinde 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın da katıldığı yürüyüşte Filistin halkına destek mesajları verildi.

İnönü Üniversitesinde, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın da katıldığı yürüyüşte, Filistin halkına destek mesajları verildi.

Malatya İnönü Üniversitesinde İslami Kardeşlik Platformu bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Pembe Yol'dan başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, rektör yardımcıları, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan katılımcılar, İlahiyat Camisi'ne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Söz ve Kalem Gençlik Topluluğu Başkanı Zülküf Yokuş, 7 Ekim'in Müslümanlar açısından bir uyanış ve direniş başlangıcı olduğunu belirterek, "Bizler için 7 Ekim bir son değildir. Uyanışın, direnişin ve inşallah mutlak zaferin ilk adımıdır" dedi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Bekiroğlu ise Aksa Tufanı'nın arka planı ve Siyonizm ideolojisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonizmin üstün ırk, seçilmiş ırk ve vadedilmiş topraklar anlayışını eleştiren Bekiroğlu, bu ideolojinin soykırımcı bir kültür üzerine kurulu olduğunu savundu. Bekiroğlu, bireysel boykotun ötesine geçilerek sivil toplum bilincinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Sadece sloganlarla yetinmeyin"

Öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılığını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Zulme sessiz kalanlar, zulme seyirci kalanlar da en az zalimler kadar suçludur. Bu tarihe not olarak düşecektir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulunan Akpolat, "Zulme sessiz kalanlar, zulme seyirci kalanlar da en az zalimler kadar suçludur. Bu tarihe not olarak düşecektir. Biz de bugün burada zulme sessiz kalmadığımızı ve zulme ortak olmadığımızı zalimlere ve tüm dünyaya duyurmak için bir aradayız" diye konuştu.

Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çeken Akpolat, bölünmüşlüğün Siyonistlerin işine yarayacağını söyledi.

Program, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Polat'ın duasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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