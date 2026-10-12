İnönü Üniversitesi'nde birinci sınıflara kumar ve madde bağımlılığı eğitimi başladı

İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından "Farkındalıkla Güçlen" sloganıyla düzenlenen "Kumar ve Madde Bağımlılığına Yönelik Farkındalık Eğitimleri" Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitime; İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe Baran, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülseda Boz, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Porgalı Zayman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Emre Özsalman, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde konuşan Doç. Dr. Ayşe Baran, eğitimin temel amacının üniversite yaşamına yeni bir şehir ve yeni sorumluluklarla adım atan öğrencileri olası risklerden korumak olduğunu belirtti. Günümüzde bağımlılığın yalnızca tütün, alkol ve uyuşturucuyla sınırlı kalmadığını dile getiren Baran, sanal oyunlar, kumar, sosyal medya ve internet bağımlılığı gibi çok çeşitli tehditlerin öne çıktığını vurguladı. Bağımlılığın bir zayıflık ya da güç kaybı değil, tıbbi bir sağlık sorunu ve hastalık olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade eden Baran, öğrencilerin veya arkadaşlarının bir sorunla karşılaşması halinde akademik personelden ve birim yöneticilerinden yardım istemelerini istedi.

Doç. Dr. Ayşe Baran'ın konuşmasının ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Emre Özsalman, "Kumar Bağımlılığı Eğitimi" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Özsalman, kumarın tanımını, risk faktörlerini ve dijitalleşmeyle birlikte artan sanal kumar tehditlerini istatistiki verilerle açıkladı. Kumarın kontrol kaybına yol açan ciddi bir davranışsal bozukluk olduğunu belirten Özsalman, bu bağımlılığın bireysel bir sorun olmadığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Esra Porgalı Zayman ise "Madde Bağımlılığı Eğitimi" sunumunda konunun tıbbi boyutunu ele alarak genç beyinlerdeki gelişim sürecine dikkat çekti. 15-25 yaş aralığının beyin gelişimi açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Zayman, üniversitenin öğrencilere sunduğu destek imkanlarını şu sözlerle aktardı:

"15-25 yaş dönemi beynin şekillendiği dönemdir. Bu yaşta madde kullanıldığında beyin düzenli olarak şekillenemiyor ve kalıcı hasarlar oluşuyor. Bağımlılık tedavi edilebilir ancak beyni eskisi gibi sağlıklı hale getirmek oldukça güçtür. İnönü Üniversitesi bünyesinde destek arayan öğrencilerimize yasal haklarıyla kimliklerini gizleyerek, sınav ertelemeleri ve dönem dondurma imkanlarıyla her türlü yardımı sağlıyoruz, yeter ki kişi tedavi olmak istesin."

Eğitimin son bölümünde ise Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Afiş Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin bağımlılık risklerine karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazanmasını amaçlayan eğitim, 13 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı