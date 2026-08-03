İlk beş binde yer alan öğrencilere 25 bin TL burs verilecek

İlk beş bin içersinde yer alarak Bartın Üniversitesi'ni (BARÜ) tercih eden öğrencilere aylık 25.000 TL burs bağlanacak.

11 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakip özel hukuki kişiliğini kazanan Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı faaliyetlerine başladı. İş insanları ve akademik personelin iş birliğinde kurulan vakıf başarılı öğrencilerin Bartın Üniversitesini (BARÜ) tercih etmesi noktasında önemli bir burs duyurusu yayımladı.

Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı, başarılı öğrencilerin BARÜ'yü tercih etmelerini teşvik etmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla önemli bir burs programını hayata geçiriyor.

Bu kapsamda 2026 yılı YKS puan türlerinden herhangi birinde Türkiye genelinde ilk 5 bin içerisinde yer alarak BARÜ'yü tercih edip yerleşen öğrenciler, vakıf tarafından belirlenen başarı kriterlerini sağlamaları şartıyla burs desteğinden yararlanabilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süreyle aylık 25.000 TL burs verilecek. Böylece öğrencilerin eğitim süreçlerini daha güçlü imkanlarla sürdürmeleri ve akademik başarılarını desteklemeleri hedefleniyor.

Burs programının devamı, vakfın belirlediği akademik başarı kriterlerinin sağlanmasına bağlı olacak. Ayrıca burs miktarı, değişen ekonomik şartlar ve vakfın değerlendirmeleri doğrultusunda her yıl Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından güncellenecek.

Vakıf yönetimi tarafından öğretim döneminin başlaması ile derece (tercih) bursunun yanı sıra başarı ve yemek burslarının da verileceği paylaşıldı.

Burs uygulamasıyla BARÜ, başarılı öğrencileri destekleyen ve akademik başarıyı teşvik eden yaklaşımını sürdürürken nitelikli öğrencilerin üniversiteyi tercih etmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Vakıf tarafından sunulan destek ile öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güvenli bir şekilde planlamalarına imkan tanınırken BARÜ'nün güçlü eğitim vizyonuna da katkı sunulacak.

Şehir ve üniversite arasında köprü vazifesi görme ve sivil toplum olgusunu geliştirme anlayışı ile kurulan vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Muhammet Aksoy yapmaktadır. Vakfın Mütevelli Heyetinde ayrıca şehrin önde gelen isimlerinden Cihat Çakır, Sezai Çanakçı, Esma Selin Koyutürk Hakani ve Birkan Bilgin yer almakta. Akademik camiayı ise BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Kişi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Baykal temsil ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı