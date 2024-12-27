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İletişim Başkanlığı'ndan Kürtçe kitap çalışması

İletişim Başkanlığı'ndan Kürtçe kitap çalışması
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İletişim Başkanlığının "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı İngilizce ve Kürtçe dillerinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, medya mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı, İngilizce ve Kürtçe dillerinde yayımlandı.

BUGÜNE KADARKİ EN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya örnekleri çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerin yer aldığı kitap, hem içeriği hem de tercüme edilen dil sayısı dolayısıyla İletişim Başkanlığının yayınları arasında bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Doğru habercilik standartlarını koruma ve topluma güvenilir bilgi sunulması konusunda medya çalışanları için yol gösterici olan kitap, medya okuryazarlığını geliştirmek ve doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için de önemli bir kaynak niteliği taşıyor. "Meslek Mensupluğu", "Haber Kaynağı", "Haberin Sunuluş Biçimi", "Haber Düzeltme ve Cevap Hakkı", "Habercinin Sosyal Medya Kullanımı" başlıklı 5 bölümden oluşan kitabın doğru ve güvenilir haberciliğe katkı sağlaması amaçlanıyor.

SUNUŞ YAZISINI ALTUN KALEME ALDI

Kitabın sunuş yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğruluk, dürüstlük, bağımsızlık, objektiflik, tarafsızlık gibi değerler ekseninde şekillenen ahlaki kodların başlıca medya etiği standartları olarak gündeme geldiğini belirtti. Medya faaliyetlerini düzenlemesi gereken ahlaki kodlarla esasında bir güvenilirlik oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Altun, günümüzde medya etiğine ilişkin sorunlar ve tartışmaların, konvansiyonel medyanın sınırlarını aşarak internet medyası ve sosyal medyanın hız ve yaygınlık kazanmasıyla farklı bir boyuta taşındığını vurguladı.

Bilgi kirliliği, dezenformasyon, yalan haber, mahremiyet ihlali ve nefret söyleminin yanı sıra reklam, telif hakları ve ticari yönelimlerin sebep olduğu etik sorunlara geleneksel medyada da internet medyasında da sosyal medyada da rastlandığını aktaran Altun, "Özellikle sosyal medya ve internet medyası mesleki ahlakın görmezden gelindiği, itibarın tüketildiği, bundan ötürü de birçok ihlalin yaşandığı ortamlar olarak karşımızda durmaktadır." ifadesini kullandı.

Profesyonel olarak basın çalışanı olmayan bireylerin de içerik üretimine dahil olduğu iletişim ortamlarında suistimallerin ve etik ihlallerinin arttığına dikkati çeken Altun, "Bireylerin bilgi ve haber alma hakkını kullanmasında, dolayısıyla demokrasinin güçlendirilmesinde önemli rolü olan medya, bu fonksiyonu ancak etik ilkelerden ayrılmadan yapacağı mesleki üretimlerle yerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"MEDYA ETİĞİNE SAHİP ÇIKMAK KONUSUNDA EN BÜYÜK SORUMLULUK HİÇ KUŞKUSUZ GAZETECİLERE DÜŞMEKTEDİR"

Bu ilkelerin sistematik olarak uygulamaya konmasının doğru ve güvenilir haberciliğin demokrasi için oynadığı hayati rolü gerçek manada ortaya çıkaracağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır'. Medya etiğine sahip çıkmak konusunda en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz gazetecilere düşmektedir. Medya etiğinden ayrılmayan basın mensupları, mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin teminatı olmayı sürdüreceklerdir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerle hazırladığımız bu rehberin medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, medya etiğine sahip çıkan ve hakikat çizgisinden ayrılmayan basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN YAYINLARI 10 DİLE ULAŞTI

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Daha önce Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırlanan İletişim Başkanlığı yayıncılık faaliyetleri bugün itibarıyla 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Eğitim
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