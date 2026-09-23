İletişim Başkanlığı Amasya'da kamu personeline dezenformasyon eğitimi verdi

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Amasya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri, basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticilerine yönelik "iletişim yüzyılı güçlü iletişim, etkin kamu eğitimi bilgilendirme programı" düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda dezenformasyonla mücadele, yapay zeka ve sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik eğitimler verildi. Programın açılışına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, "Günümüzde kamu yönetiminde başarılı hizmet sunmanın yanı sıra, vatandaşla doğru, hızlı ve güvenilir bir iletişim kurmak da büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik bu eğitim programını son derece kıymetli buluyorum" dedi.

Özellikle dezenformasyonla mücadelenin günümüz iletişim ortamının en önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Vali Bakan, "Bilginin çok hızlı yayıldığı dijital çağda, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı kamu iletişiminin güçlendirilmesi; yanlış ve yanıltıcı bilgilerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da Amasya Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda kamu kurumlarının iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin ele alındığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı