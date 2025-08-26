İkizler Naz ve Deniz Akdeniz, Babalarının Mezun Olduğu Tıp Fakültesini Kazandı

BURSA'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, doktor olan babaları Hürol Akdeniz'in mezun olduğu, hayalini kurdukları İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni dereceyle kazandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hürol Akdeniz ile öğretmen Aylin Akdeniz'in, bu yıl Bursa'daki özel bir fen lisesini dereceyle bitiren ikizleri Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında da dereceye girdi. 2 milyonu aşkın kişinin girdiği sınavda Naz Akdeniz başarı sıralamasında 3 bin 311, Deniz Akdeniz de 3 bin 713'üncü oldu. İkizler, babalarının izinden giderek onun mezun olduğu, uzmanlığını yaptığı ve ilk tercihleri olan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.

Çocuklarının başarısı karşısında aile büyük sevinç yaşarken, Op. Dr. Hürol Akdeniz, "İlk tercih ettikleri fakülteye gireceklerini zaten bekliyorduk. Zor bir maratondan alınlarının akıyla çıktılar. Çalışmadan hiçbir yere varılmıyor. Ama bu süreçte sosyal hayatlarını da ihmal etmediler. Her şey planlı ve sistemli bir çalışmayla gerçekleşti" dedi.

Naz ve Deniz'in, kendisinin mezun olduğu fakültede eğitim göreceği için ayrıca mutluluk yaşadığını söyleyen Op. Dr. Akdeniz, "Çocuklarımın aynı yolda ilerlemesi benim için ayrıca çok daha anlamlı" ifadelerini kullandı.