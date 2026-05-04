IGUMUN 2026 ile öğrenciler, küresel sorunları ele aldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nın (IGUMUN 2026) ikincisi düzenlendi. Birleşmiş Milletler simülasyonu ile öğrenciler, küresel sorunları aralarında tartışıp diplomatik becerilerini geliştirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda öğrenciler, Birleşmiş Milletler delegeleri gibi davranarak oluşturulan 4 farklı komitede küresel sorunları masaya yatırdı. MUN'a İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Gökkuşağı Koleji, Süleyman Nazif Anadolu Lisesi, Avcılar Anadolu Lisesi, Büyükçekmece Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ve Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi öğrencileri de katılım sağladı.

İki gün süren oturumların ardından yapılan kapanış seremonisiyle öğrencilere teşekkür belgeleri dağıtıldı. Organizasyon, öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu.

"Fikirlerin açıkça konuşulduğu bir yer"

IGUMUN komitesinde Genel Sekreter olarak görev alan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Zeynep Çağlar, "MUN (Model United Nations) Birleşmiş Milletler'de yapılan toplantıların aslında bir simülasyonu. BM'de temsilciler nasıl ki dünya sorunlarını konuşuyorsa; öğrenciler de komitelerimizde dünya sorunlarından bahsediyorlar. Fikirlerin açıkça konuşulduğu bir yer. Böylece insanlar sorumluluk almayı, saygılı konuşmayı, farklı fikirlere saygı duymayı öğreniyorlar. İnsanlar bu konferanstan sonra daha aktif oluyor. MUN'a katıldığınızda ve oradan çıktıktan sonra başka bir insan oluyorsunuz. Bu organizasyona defalarca katılan öğrenciler var. Sadece müzakere etkinliği değil, her anlamda geliştiren bir etkinlik" dedi.

Yemenli öğrenci Khadeja (Hatice) Saleh ise, "Birleşmiş Milletler Model etkinliğinde öğrenciler kendi konfor alanlarından çıkıp, önlerindeki duvarları yıkıp, istedikleri şekilde konuşmalar yapabilir, böylelikle korktukları şeyden utanmadan konuşabilirler. Bu konferans, dünyayı farklı bir şekilde görmeme yardımcı oldu, dünyayı farklı görüşlerden dinledim. Fark ettik ki konuşarak, iletişim kurarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. İGÜ olarak ekibimiz çok profesyonel bir çalışma ortamı oluşturdu. Gerçek bir BM komitesi ortamında çalıştık" diye konuştu.

"Savaş ve şiddet olmadan da sorunların çözülebileceğini gördük"

İngiliz Dili ve Edebiyatı 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Topatan, organizasyonun amacına ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Model BM dünya sorunlarını öğrencilerin çözebileceğini göstermek için oluşturulan bir proje. İGÜ de bu sene büyük bir hazırlıkla bu projeye katılmış bulunmakta. Ben organizasyon komitesinde olan biri olarak diyebilirim ki gerçekten devasa bir ekip var bu projenin arkasında. Bizim asıl amacımız dünya sorunlarının konuşularak çözülebileceğini göstermek. Bu yönde birçok komite oluşturuluyor, birçok temsilci belirleniyor. Bu insanlar şunu biliyorlar ki; biz savaş olmadan, şiddet göstermeden, kimse üzülmeden bazı sorunları çözebiliyoruz. Amacımız burada sadece konuşarak ve anlayarak dünyanın daha iyi bir yer olabileceğini insanlara kanıtlamak."

Dört komitede dört konu ele alındı

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Sinem Çay, İGUMUN'da konuşulan konulara değinerek, "4 komitemiz vardı. Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (Disec), Kadın Konseyi, Avrupa Konseyi, sonuncusu ise Dünya Sağlık Örgütü Konseyi'ydi. Hepsinde farklı konular ele alındı, farklı perspektifler konuşuldu. İletişim becerilerini geliştirmeleri, kendi öz güvenlerini fark etmeleri ve kendi kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Art arda katıldıkça daha fazla edinim kazanılıyor. İngilizce katılımlarda konuşma becerileri yükseliyor. Türkçede ise daha akademik konuşmayı sağlıyor" dedi.

Gökkuşağı Koleji Bahçelievler Kampüsü'nden Hırvat öğrenci Gita Rosandic, "Çok iyi bir komiteydi, çok iyi geçti. Tüm delegelerle iyi bir konuşma geçirdik. Komitede kadın hakları konusunu ele aldık, problemleri nasıl çözeceğimizi konuştuk. Delegelerimiz ülkelerini temsil ederek değişik perspektiflerini gördüm. Bakış açımızı geliştirdi. Bu beni çok etkiledi. Çok yeni şeyler öğrendim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı