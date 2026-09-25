İEÜ mezunu Berra Okudurlar, Gençlerin Nobel'i yarışmasında edebiyat birincisi oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Berra Okudurlar, şiire dünya genelinde daha fazla önem verilmesi gerektiğini konu alan İngilizce makalesiyle Avrupa'nın zirvesine çıktı. Okudurlar, uluslararası alanda "Gençlerin Nobel'i" olarak anılan The Global Undergraduate Awards (Küresel Lisans Ödülleri) yarışmasının 'edebiyat' kategorisinde birinci oldu. Okudurlar, 9-11 Kasım tarihlerinde İrlanda'nın Dublin kentinde düzenlenecek törende ödülünü alacak.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Berra Okudurlar, 2020 yılında İEÜ Fen- Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nü kazandı. Küçüklüğünden beri yazı yazmayı çok seven, boş zamanlarında çeviriler yapan Okudurlar, hedeflediği bölümde okumanın da etkisiyle başarı basamaklarını hızla çıktı. Yüksek not ortalaması ve projelerdeki performansıyla dikkat çeken Okudurlar, İEÜ'nün sağladığı çift anadal (ÇAP) fırsatını da iyi değerlendirerek Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitim almaya başladı.

İkinci diplomayı aldı, yüksek lisansa başladı

Eş zamanlı olarak iki farklı alanda eğitimini sürdüren Okudurlar, 2024 yılında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın düzenlediği Genç Çevirmenler Yarışması'nda da ikincilik elde etti. Okudurlar, aynı yıl İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden de bu yıl mezun olarak ikinci diplomasını alan Okudurlar, 'Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler' alanında da yüksek lisansa başladı. Çalışkanlığıyla örnek olan Okudurlar, genç yaşta başarılarla doldurduğu kariyerine bir ödül daha ekledi. The Global Undergraduate Awards yarışmasında Avrupa birinciliğine ulaşan Okudurlar, ülkemize büyük gurur yaşattı.

Bitirme projesinden de bahsetti

Şiiri çok sevdiğini ve özellikle edebiyat kategorisinde ödüle layık görülmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Okudurlar, "Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okurken danışmanım Dr. Kutluhan Erol ile birlikte bir bitirme projesi hazırlamıştık. Bu projede, şiir yazımını kolaylaştıracak, kafiye ve uyakları görüp biçimlendirmeye yardımcı olacak bir web uygulaması geliştirmeye odaklanmıştık. Amacımız insanların şiir yazmasını kolaylaştırmaktı. Yarışma için hazırladığım makalede şiirin dünya genelinde bugün olduğundan daha fazla önemsenmesi gerektiğini anlatırken bu çalışmamızdan da bahsettim. Böylece güçlü, etkili ve özlü bir makale ortaya çıktı. Mayıs ayının başından haziranın ortasına kadar yoğun bir şekilde çalışarak makaleyi tamamladım. Makalenin öne çıkan yönlerinden biri de etkili anlatımı ve İngilizceye olan hakimiyetiydi. Böylesine önemli bir yarışmada ödül almak beni çok mutlu etti. Emeklerimin karşılığını aldım" diye konuştu.

"Güçlü bir üretim alanına dönüştürdü"

İEÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü, öğrencisini tebrik ederek, "Berra'nın şiirin değerini ve edebiyatın yaşamımızdaki yerini güçlü bir İngilizce anlatımla ortaya koyarak böylesine önemli bir ödüle ulaşması bizi çok mutlu etti. Dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, düşüncelerini etkili biçimde aktardığı güçlü bir üretim alanı olarak kullandı" dedi.

"Çok yönlü akademik gelişim sağladı"

İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihal Yetlkin Karakoç ise, "Berra, öğrencilik yılları boyunca çalışkanlığı, merakı ve farklı disiplinleri bir araya getirme becerisiyle dikkat çeken bir öğrencimizdi. Edebiyat alanında elde ettiği bu uluslararası başarı, onun çok yönlü akademik gelişiminin çok değerli bir sonucu" ifadelerini kullandı.

"Herkese örnek oldu"

İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan Erol da, "İki farklı lisans programını başarıyla tamamlayan Berra'nın şimdi de uluslararası bir platformda Avrupa birinciliğine ulaşması gerçekten büyük bir başarı. Birlikte çalıştığımız dönemde de zekası, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle dikkat çeken örnek bir öğrenciydi. Üniversite yıllarında edindiği bilgi ve deneyimleri böylesine özgün bir çalışmaya dönüştürmesi, gençlerimiz için de güzel bir örnek oluşturdu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı