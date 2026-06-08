İÇEM Mezunlar Gününde başarı hikâyeleri ve deneyimler paylaşıldı

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) tarafından düzenlenen "İÇEM Mezunlar Günü" etkinliği, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte İÇEM Müdürü Prof. Dr. Zerrin Turan, merkezin kuruluş süreci ve ilk uygulamalarına ilişkin bilgiler verirken, İÇEM öğretim görevlileri, mezunlar ve öğrenci velileri de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

"İÇEM, dönemin en kapsamlı altyapılarından birine sahipti"

Programda konuşan İÇEM Müdürü Prof. Dr. Zerrin Turan, merkezin odyoloji alanındaki öncü rolüne dikkat çekerek, kuruluş yıllarında sahip olunan teknik altyapının Türkiye için önemli bir yenilik olduğunu belirtti. Turan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İÇEM'de bu eğitim başladığı zaman, laboratuvar süreçlerinden cihaz testlerine kadar bu şekilde işlev gösteren, hepsini bir arada barındıran başka bir okul veya klinik yoktu. Birçok ekipmanımız yurt dışından gelmişti ve o senelerde bu test cihazları Türkiye'de çok az yerde bulunuyordu. Bu altyapı bize ve ailelerimize çok büyük kolaylık sağlıyordu. Aileler kulak kalıbı almak ya da cihaz arızasını gidermek için başka bir yere gitmek zorunda kalmıyor tüm işlemler merkezimizde hızla çözülebiliyordu."

"İÇEM, 'sen yapabilirsin' demeyi öğretiyordu"

Anadolu Üniversitesi İÇEM mezunu ve ilköğretim matematik öğretmeni olarak görev yapan Emine Akbulut da velilere yönelik yaptığı konuşmada, merkezin kendisine kazandırdığı özgüven ve yaşam becerilerine değindi. Katılımcı konuşmasında şunları söyledi: "İÇEM, ders anlatmanın ötesinde 'sen yapabilirsin' demeyi öğretiyordu. Cihaz bir araç ama asıl mesele dinlemeyi öğrenmek. Aramızda 'Acaba çocuğum yapabilir mi?' diye düşünen veliler olabilir. Ben canlı bir cevabım, evet yapabiliyoruz. Bugün aramızda oğlum var, o da benim yolumdan gidiyor. Şu an 3,5 yaşında ve İÇEM Anne-Bebek Okulunda ikinci yılımızı bitiriyoruz."

"İÇEM bana kimliğimi ve özgüvenimi kazandırdı"

Etkinlikte söz alan İÇEM mezunu ve Türkiye'de bilgisayar alanında doktora eğitimine devam eden Burak Uyanık düşüncelerini paylaştı. Uyanık, İÇEM'in bireysel gelişimine sağladığı katkıları anlattı: "Farklı okullarda okumuş olan arkadaşlarımla konuşuyorum, en büyük sorunları kendi kimliklerini bulmakta zorlanmaları. Neden ben farklıyım, neden ben duyamıyorum? gibi sorularla karşılaşıyorlar. Ben hiç böyle bir sorun yaşamadım çünkü İÇEM'de benim gibi birçok arkadaşım vardı ve kendimi bir ailenin parçası gibi hissettim. İÇEM'de verilen eğitimin en önemli yönlerinden biri kendi kendine öğrenmeyi öğretmesi. Bugün elde edilen başarılar öğretmenlerimizin yıllar boyunca gösterdiği fedakarlığın en güzel göstergesidir."

"Hayallerimin peşinden koşuyorum"

Bu yıl İÇEM'den mezun olan Kosovalı öğrenci Noar Kamberi ise konuşmasında gelecek hedeflerinden söz etti. Kamberi, kendilerine duyulan güvenin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Mühendis, öğretmen, sporcu, sanatçı ya da bilim insanı olabiliriz. Yeter ki bize güvenin ve hep yanımızda olun. Ben İÇEM sayesinde bugün buradayım ve hayallerimin peşinden koşuyorum. En büyük hayalim badminton sporunda başarılı olup milli sporcu olmak. Hayallerimin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu yıl İÇEM'den mezun olacağım için arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden ayrılacak olmak beni üzüyor. Hayatım boyunca İÇEM'i unutmayacağım."

Programın ardından katılımcılar İÇEM binasını ziyaret ederek merkezin eğitim ortamlarını ve atölyelerini gezdi. Ziyaret kapsamında mezunlar, öğrenciler, aileler ve öğretmenler bir araya gelerek hatıralarını paylaşma ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatı buldu. İÇEM Robotik Kodlama Atölyesinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler incelenirken, katılımcılar merkezde yürütülen güncel eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Farklı dönemlerden mezunları aynı çatı altında buluşturan etkinlik, İÇEM'in yıllar boyunca oluşturduğu güçlü aidiyet duygusunu ve kuşaklar arasında kurduğu bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, katılımcıların merkezde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı