Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde TYP kapsamında temizlik görevlisi olarak çalışacak 14 kişi belirlendi

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde çalışacak olan temizlik görevlisi 14 geçici işçi noter kurası ile belirlendi. Belirlenen 14 kişi 11 Eylül 2023-10 Haziran 2024 tarihleri arasında okulların bakım onarım ve temizlik işlerinde 270 gün süre ile çalışacak.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde çalışacak olan temizlik görevlisi 14 geçici işçi noter kurası ile belirlendi.

Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak için müracaat eden 142 kişi arasından 11'i kadın, 3'ü erkek 14 kişi noter kurası ile tespit edildi. Belirlenen 14 kişi 11 Eylül 2023-10 Haziran 2024 tarihleri arasında okulların bakım onarım ve temizlik işlerinde 270 gün süre ile çalışacak. - KÜTAHYA