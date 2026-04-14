Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde 'İklim Değişikliği' Konferansı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde "İklim Değişikliği" konulu konferans düzenlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Tunca'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliği; nedenleri, etkileri ve çözüm yollarıyla birlikte ele alındı. Ekrem Tunca, bilimsel veriler ışığında yaptığı sunumla öğrencilerin konuya farklı açılardan bakmalarını sağladı.

Konuşmasında özellikle bireysel önlemler ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına dikkat çeken Ekrem Tunca, öğrencilerin günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik çözümler üzerinde durdu. Program boyunca öğrencilerin aktif katılım göstermesi ve yönelttikleri sorular, konuya duyulan ilgiyi ortaya koydu.

Etkinlik sonunda öğrenciler, iklim değişikliği konusunda bilinç kazandıklarını ve çevreye karşı sorumluluklarının farkına vardıklarını ifade etti.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci tarafından Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Tunca'ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı