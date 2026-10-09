Hatay'da koruyucu ailelere eğitim verildi, 452 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor

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Hatay'da gerçekleştirilen programda koruyucu ailelere çocuklarda olumlu davranışların geliştirilmesi ve çocuklarla kurulan iletişimin güçlendirilmesi konularında eğitim verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu ailelere yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

Programda koruyucu ailelere çocuklarda olumlu davranışların geliştirilmesi ve çocuklarla kurulan iletişimin güçlendirilmesi konularında eğitim verildi.

Programda konuşan Esra Masatlı, çocukların sevgi, güven ve korunma ihtiyacına dikkat çekerek, aile ortamında büyümelerinin ve kendilerini güvende hissetmelerinin önemini vurguladı. Çocukların sağlıklı gelişimlerinin doğru yöntemlerle desteklenmesi gerektiğini belirten Masatlı, düzenlenen eğitimin koruyucu ailelerin çocuklarla kurduğu bağı güçlendirmesini temenni etti.

Hatay'da 334 koruyucu ailenin yanında 452 çocuğun yaşamını sürdürdüğünü belirten Esra Masatlı, kentin koruyucu aile hizmetleri alanında 2025 yılında Türkiye genelinde en fazla çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi ödülünü, 2026 yılında ise Koordinasyon ve Süreç Yönetimi Başarı Ödülü'nü aldığını ifade etti.

Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında çocukların ve gençlerin eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Koruyucu ailelere teşekkür eden Esra Masatlı, çocukların sevgi ve güven içerisinde büyümelerine katkı sağlayan ailelerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı