Hatay'da depremzede öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı

Enkaz kentte depremzede öğrenciler, hayatlarının sınavına ücretsiz hazırlanıyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan destek eğitim merkezinde 283 depremzede öğrenci, hayatlarının sınavına ücretsiz hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Şehrin yerle bir olmasıyla birlikte bir çok eğitim kurumu da depremde yıkıldı. Depremzede öğrencilerin umuduysa Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz eğitim ve servis ücreti verilen destek eğitim merkezi oldu. Antakya ilçesinde bulunan destek eğitim merkezinde 283 öğrenci ücret ödemeden eğitim görüyor. Dershane fiyatlarının 50 Bin TL'yi bulduğu enkaz kentte, ücretsiz eğitim öğrencilere ve ailelerine adeta ilaç gibi geldi.

"Eğitimin yanında; ücretsiz ulaşım, ücretsiz basılı evrak, ücretsiz seviye tespit sınavları yapıyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Emine Atmaca, farklı branşlardan 18 öğretmenin 283 öğrenciye eğitim verdiğini belirterek "İlimizde yaşanan felaket sonrası yaşam alanlarıyla beraber eğitim kurumları, etüt merkezleri, dershaneler ve okullarda yıkıldı. Depremden hemen sonra yaz döneminde olacak sınavlara öğrencilerimizin hazırlanması için EXPO alanına büyük bir dershane kurduk. O dönemde ve yaz okulu süresince yüzler öğrenciye eğitim verdik. Bu eğitim - öğretim yılında hali hazırda Antakya'da dershane olmaması ve olan dershane fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle eski binamızı tadilattan geçirdik ve burada yeniden hizmet vermeye başladık. Kadromuz ve her branştan öğretmenlerimizle beraber eğitim öğretime yeniden başladık. Eğitim yanında; ücretsiz ulaşım, ücretsiz basılı evrak, ücretsiz seviye tespit sınavları yapıyoruz. Destek eğitim merkezimizde 18 öğretmenimiz var, şuanda 283 öğrenci eğitim alıyor dershanemizden; 8. ve 12. sınıflar" dedi.

"Hatay'da çok az sayıda dershane var şuanda, genel fiyatları kırsal kesimlerde 40 binden başlayıp 60 bine kadar çıkabiliyor"

Üniversite sınavına hazırlanan Miray Korkmaz, dershane fiyatlarının 40 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiklik gösterdiğine dikkat çekerek "Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bizler için kurduğu destek eğitim merkezindeyiz şuanda. YKS'ye hazırlanıyorum, geçen yıl istediğim yer gelmeyince tekrar hazırlanmak istedim. Depremden sonra çoğu eğitim kurumu zarar gördü ve yıkıldı. Hatay'da çok az sayıda dershane var şuanda, genel fiyatları kırsal kesimlerde 40 binden başlayıp 60 bine kadar çıkabiliyor. Ama burası bize ücretsiz eğitim veriyor; kitaplarda veriliyor, öğretmenlerimiz tarafından destekleniyoruz ve güzel bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Servis var, oda ücretsiz. Sabah dersten önce getiriyorlar, dersimiz bittiğinde bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hiç ücret ödemiyorum, gayet memnunum"

Destek eğitim merkezinde aldığı eğitimden memnun olduğunu ifade eden Emir Koşar, "Depremzedeyiz; evimiz ve iş yerlerimiz yıkıldı. Etüt masrafları da baya fazla olduğu için buraya başvurdum. Gayette verim aldığımı düşünüyorum. Hiç ücret ödemiyorum, gayet memnunum" dedi.

"Beklediğimden iyi verim alıyorum"

Destek eğitim merkezinin en iyi yanının ücretsiz olması olduğunu belirten İbrahim Kaplan, "Ben Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği kursa hizmetlerinden faydalanıyorum. Yaklaşık 2 haftadır buradayım, eğitimler gayet güzel. Hocalarımızla güzel anlaşıyoruz. Beklediğimden iyi verim alıyorum. En iyi yanı da hiçbir ücret ödemememiz. Hatay'da şuanda zaten az eğitim kurumu var, onlarda fahiş fiyatlar istiyorlar. Ücretsiz eğitim gayet güzel" ifadelerini kullandı.

"Dershane fiyatları çok fazla; 30 binden başlıyor, yukarı doğru çıkıyor."

Parayla eğitim almak istemediğine dikkat çeken Melisa Harnuboğlu, "Antakya'da yaşıyorum, depremde evimiz hasar gördü ve şuanda konteyner kentte kalıyorum. Burada sağ olsunlar bize ücretsiz bir eğitim merkezi açtılar ve ücretsiz eğitim veriyorlar. Çok teşekkür ederiz. Dersler gayet güzel gidiyor. Dershane fiyatları çok fazla; 30 binden başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. Parayla eğitim almak istemiyoruz açıkçası" şeklinde konuştu.