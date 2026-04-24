Hasköy'de ebru sanatına yoğun ilgi

Muş'un Hasköy Gençlik Merkezi bünyesinde açılan resim ve ebru kursu, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor.

Yaklaşık 3 yıldır merkezde görev yapan resim öğretmeni Pembe Akçil'in verdiği eğitimlere 250 kursiyer düzenli olarak katılıyor. Yoğun talep nedeniyle kursların saatlere bölünerek verildiğini belirten Akçil, eğitimlerin sabah 11.00'de başlayıp akşam saat 16.00-17.00'ye kadar sürdüğünü söyledi. Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin bulunduğunu ifade eden Akçil, "Birinci sınıf öğrencilerinden 90 yaşına kadar kursiyerlerimiz var. Resimde yaş sınırı yok, motor becerisi gelişen herkes katılabiliyor" dedi.

Kurs kapsamında ebru sanatının yanı sıra karakalem, pastel boya ve yağlı boya gibi farklı branşlarda da eğitim veriliyor. Özellikle ebru sanatına yoğun ilgi olduğunu dile getiren Akçil, "Ebru sanatı su üzerinde yapıldığı için daha kolay sonuç alınabiliyor. Bu da kursa olan ilgiyi artırıyor" diye konuştu.

Yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ayrı bir sınıf oluşturulduğunu belirten Akçil, şu ana kadar 5 öğrencinin üniversiteye yerleştiğini kaydetti.

Kursa katılan öğrenciler ise okul çıkışında merkeze gelerek hem eğlendiklerini hem de resim ve ebru sanatıyla ilgilendiklerini ifade etti. Kursiyerler, merkez sayesinde sosyal aktivitelerde bulunduklarını ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirme imkanı bulduklarını belirterek, merkezin ilçeye kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hasköy Gençlik Merkezi'nde verilen kurslar, sanatı her yaştan bireyle buluştururken, ilçede sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlıyor. - MUŞ

