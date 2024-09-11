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Harvard Üniversitesi'nin mülakatında mı soruldu? İnsanların yüzde 90'ı bu soruyu çözemiyor

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Birbirinden zor zeka sorularına bir yenisi daha eklendi. Harvard Üniversitesi'nin mülakatında sorulduğu iddia edilen bir soru büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar bu soruya birbirinden farklı cevaplar veriyor.

Birbirinden zor zeka sorularına bir yenisi daha eklendi. Harvard Üniversitesi'nin mülakatında sorulduğu iddia edilen bir soru sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar soruyu yorumla şekline bağlı olarak farklı cevaplar olabileceğini söyledi.

Harvard Üniversitesi'nin mülakatlarda sorduğu öne sürülen bir soru, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Soruda, "Yedi karısı olan yedi erkek varsa ve her erkeğin ve her kadının yedi çocuğu varsa, toplam insan sayısı kaçtır?" deniyor.

CEVAPLAR DEĞİŞİYOR

Sorunun yanıtları 21 ile 448 arasında değişiyor. Bazı kullanıcılar, bu sorunun bir kelime oyunu olduğunu ve yanıtların yorumlanma şekline göre değişebileceğini belirtti. Eğer her erkeğin sadece bir eşi varsa, toplam 63 kişi; ancak her erkeğin yedi karısı varsa, toplam 392 kişi olarak hesaplanıyor.

Harvard Üniversitesi'nin mülakatında mı soruldu? İnsanların yüzde 90'ı bu soruyu çözemiyor

Bir yorumcu, sorunun belirsizliğinin bilinçli olarak tercih edildiğini ifade etti. Bu tür zeka oyunları, bilgiyi analiz etmeye ve farklı açılardan değerlendirmeye teşvik ediyor. Ancak, bu sorunun gerçekten Harvard Üniversitesi'nden gelip gelmediği doğrulanmış değil.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (14)

Shef :

Harvard böyle bir soru sormuşsa, ben o Harvard'a öğrenci olarak gitmem. Cevabı 28 kişi eder.

3
21
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raymond black:

49 çoçuk 7 kadın 7 erkek =63 kişi

9
2
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Cansın Çakır:

cevap 63

7
2
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BARBAROS:

İnsanların %90 ı bu soruyu çözemiyor cümlesine hasta oluyorum. Bana kimse sormadı nerden biliyorsunuz? Bu istatistiği hangi akıllı tutmuş?

8
1
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Uzaktan Dünyalı:

63. net

5
1
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HainKOXPER :

sorunun cevabı 2058 dir

2
2
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Zekai Akoglu:

7 evli kadın 7 evli erkek toplam 14 yani 7 çift var. her birinin 7 çocuğu olduğuna göre 1 erkkk 1 kadın 7 çocuğu var demektir. bir çifte 7 çocuk 7 çiftte 77 : 49 ç0cuk artı 7 anne 56 artı 7 baba toplam 63 :)

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seyithan erdoğan:

448

0
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hic33:

7 erkek 7 kadın 14 insan eder. Her bir erkeğin 7 çocuğu karısı olan her bir kadının da çocuğu olur. 7 çift 7 çocuktan 49 çocuk eder. 49 çocuk 14 karı koca toplam 63 insan eder.

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Sinan Arslan:

Bence 105 burada 7 karisi olan 7 adam cümlesi yoruma açık. Her adamın 7 karisi varsa 49 Kadin 7 erkek var. Her adamın ve her kadinin 7 çocuğu olduğuna göre baştaki cümle tek olasılığa düşüyor. Yani 7 Kadin 7 erkek ve 7 şer çocuk 63 olması lazım

0
0
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